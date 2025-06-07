В Харькове — более 40 «прилетов» по предприятию: что с сотрудниками

Областная прокуратура уточнила информацию о пострадавших и погибших в Харькове во время массированной вражеской атаки.

Кроме жителей многоэтажек и частного сектора, пострадали и сотрудники гражданского предприятия, по которому пришелся максимальный удар минувшей ночью (40 БпЛА, четыре КАБа и ракета, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова). Погибших там нет.

«Зафиксирован ряд попаданий по территории предприятия в Киевском районе г. Харькова. Вспыхнул масштабный пожар. Пострадали пять работников: три женщины и двое мужчин», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

При этом погибли люди в жилых домах города. В Основянском районе в 9-этажке погибли женщины 59 и 86 лет.

«Еще 13 человек травмированы, среди них мальчик, которому 1,5 месяца. У ребенка – острая реакция на стресс. Среди раненых также двое полицейских — 23-летний мужчина и 26-летняя женщина, являющиеся жителями этого дома. Они находятся в больнице», — отметили прокуроры.

В этом районе повреждены многоэтажки, музыкальная школа, административное здание, авто.

32-летний мужчина погиб из-за удара по частному дому в Киевском районе. Там же получили ранения три человека, среди них 14-летняя девочка.

Напомним, ночью Харьков пережил самую масштабную воздушную атаку с начала войны. Взрывы звучали беспрерывно два часа подряд — с 03:10. Вначале город атаковали БпЛА, следом — ракеты и КАБы. Жители насчитали не менее 55 взрывов.