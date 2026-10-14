В Холодногорском районе Харькова завершили аварийно-спасательные работы (фото)

В Харькове завершены аварийно-спасательные работы на месте попадания по жилой 4-этажке в Холодногорском районе, сообщили в ГСЧС Украины.

«Спасатели расчищали завалы и проводили демонтаж разрушенных и поврежденных конструкций дома», — отметили в ГСЧС.

Там напомнили, что в результате атаки на Харьков погибли четыре человека, известно о 41 пострадавшем. Психологи ГСЧС оказали помощь более 100 человек.

Видео: ГСЧС Украины

Напомним, девять «Бандеролей» попали по Харькову вечером 12 октября, информировала областная прокуратура. Из-за прямого «прилета» сложилась часть 4-этажки – под завалами нашли тела четырех погибших.