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В Холодногорском районе Харькова завершили аварийно-спасательные работы (фото)

Общество 15:47   14.10.2026
Виктория Яковенко
В Холодногорском районе Харькова завершили аварийно-спасательные работы (фото)

В Харькове завершены аварийно-спасательные работы на месте попадания по жилой 4-этажке в Холодногорском районе, сообщили в ГСЧС Украины.

«Спасатели расчищали завалы и проводили демонтаж разрушенных и поврежденных конструкций дома», — отметили в ГСЧС.

Там напомнили, что в результате атаки на Харьков погибли четыре человека, известно о 41 пострадавшем. Психологи ГСЧС оказали помощь более 100 человек.

Видео: ГСЧС Украины

разобрали завалы 4-этажки в Харькове

разобрали завалы 4-этажки в Харькове

разобрали завалы 4-этажки в Харькове

Напомним, девять «Бандеролей» попали по Харькову вечером 12 октября, информировала областная прокуратура. Из-за прямого «прилета» сложилась часть 4-этажки – под завалами нашли тела четырех погибших.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 14 октября 2026 в 15:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове завершены аварийно-спасательные работы на месте попадания по жилой 4-этажке в Холодногорском районе, сообщили в ГСЧС Украины.".