Угрожает ли Харьковщине «мостопад»: нашли пять аварийных сооружений (фото)
На Харьковщине более полусотни мостов находятся в предаварийном состоянии, еще пять – в аварийном, сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
«Дороги строятся там, где невозможно проехать, а мосты возводятся там, где невозможно построить автомобильную дорогу. Вот у нас большое количество мостов, большая часть мостов на территории области – 145 штук, были построены в период с 1945 года по 1979 год. А 53 постройки сейчас находятся в предаварийном состоянии», — отметил начальник Службы Андрей Алексеев.
Он отмечает, что в те годы мосты строились под «полуторки» и конный транспорт. Поэтому до начала боевых действий искусственные постройки были в нормальном состоянии, но с появлением военной техники – начались проблемы.
Однако, по его словам, региону «мостопад» не угрожает. Говорит: ситуация хоть и сложная, но контролируемая.
«Мы принимаем определенные меры по перенаправлению логистических цепочек по тем направлениям, которые у нас вызывают беспокойство. Ведь разрушение этих искусственных сооружений может повлечь за собой срыв логистических маршрутов как военного значения, так и гуманитарного», — добавил Алексеев.
Читайте также: На Харьковщине завершили аварийные работы на мосту, построенном в 1979 году
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: аварийные, мосты, ремонт, Служба восстановления и развития инфраструктуры, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Угрожает ли Харьковщине «мостопад»: нашли пять аварийных сооружений (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 декабря 2024 в 12:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине более полусотни мостов находятся в предаварийном состоянии, еще пять – в аварийном, сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.".