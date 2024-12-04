Угрожает ли Харьковщине «мостопад»: нашли пять аварийных сооружений (фото)

На Харьковщине более полусотни мостов находятся в предаварийном состоянии, еще пять – в аварийном, сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

«Дороги строятся там, где невозможно проехать, а мосты возводятся там, где невозможно построить автомобильную дорогу. Вот у нас большое количество мостов, большая часть мостов на территории области – 145 штук, были построены в период с 1945 года по 1979 год. А 53 постройки сейчас находятся в предаварийном состоянии», — отметил начальник Службы Андрей Алексеев.

Он отмечает, что в те годы мосты строились под «полуторки» и конный транспорт. Поэтому до начала боевых действий искусственные постройки были в нормальном состоянии, но с появлением военной техники – начались проблемы.

Однако, по его словам, региону «мостопад» не угрожает. Говорит: ситуация хоть и сложная, но контролируемая.

«Мы принимаем определенные меры по перенаправлению логистических цепочек по тем направлениям, которые у нас вызывают беспокойство. Ведь разрушение этих искусственных сооружений может повлечь за собой срыв логистических маршрутов как военного значения, так и гуманитарного», — добавил Алексеев.