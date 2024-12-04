Чи загрожує Харківщині «мостопад»: знайшли п’ять аварійних споруд (фото)
На Харківщині понад пів сотні мостів знаходяться у передаварійному стані, ще п’ять – в аварійному, повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.
«Дороги будуються там, де неможливо проїхати, а мости зводяться там, де неможливо побудувати автомобільну дорогу. Ось у нас велика кількість мостів, більша частина мостів на території області – 145 штук, були збудовані в період з 1945 року по 1979 рік. А 53 споруди зараз знаходяться в передаварійному стані», – зазначив начальник Служби Андрій Алексєєв.
Він зазначає, що у ті роки мости будувались під «полуторки» і конний транспорт. Тож до початку бойових дій штучні споруди були у нормальному стані, але із появою військової техніки – почалися проблеми.
Однак, за його словами, регіону «мостопад» не загрожує. Каже: ситуація хоч і складна, але контрольована.
«Ми вживаємо певних заходів щодо перенаправлення логістичних ланцюжків з тих напрямків, які в нас викликають занепокоєння. Адже руйнування цих штучних споруд може спричинити зрив логістичних маршрутів як військового значення, так і гуманітарного», – додав Алексєєв.
Читайте також: На Харківщині завершили аварійні роботи на мосту, побудованому в 1979 році
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: аварийные, мосты, ремонт, Служба восстановления и развития инфраструктуры, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Чи загрожує Харківщині «мостопад»: знайшли п’ять аварійних споруд (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2024 в 12:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині понад пів сотні мостів знаходяться у передаварійному стані, ще п’ять – в аварійному, повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.".