Чи загрожує Харківщині «мостопад»: знайшли п’ять аварійних споруд (фото)

На Харківщині понад пів сотні мостів знаходяться у передаварійному стані, ще п’ять – в аварійному, повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

«Дороги будуються там, де неможливо проїхати, а мости зводяться там, де неможливо побудувати автомобільну дорогу. Ось у нас велика кількість мостів, більша частина мостів на території області – 145 штук, були збудовані в період з 1945 року по 1979 рік. А 53 споруди зараз знаходяться в передаварійному стані», – зазначив начальник Служби Андрій Алексєєв.

Він зазначає, що у ті роки мости будувались під «полуторки» і конний транспорт. Тож до початку бойових дій штучні споруди були у нормальному стані, але із появою військової техніки – почалися проблеми.

Однак, за його словами, регіону «мостопад» не загрожує. Каже: ситуація хоч і складна, але контрольована.

«Ми вживаємо певних заходів щодо перенаправлення логістичних ланцюжків з тих напрямків, які в нас викликають занепокоєння. Адже руйнування цих штучних споруд може спричинити зрив логістичних маршрутів як військового значення, так і гуманітарного», – додав Алексєєв.