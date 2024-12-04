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Чи загрожує Харківщині «мостопад»: знайшли п’ять аварійних споруд (фото)

Суспільство 12:14   04.12.2024
Вікторія Яковенко
Чи загрожує Харківщині «мостопад»: знайшли п’ять аварійних споруд (фото) Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

На Харківщині понад пів сотні мостів знаходяться у передаварійному стані, ще п’ять – в аварійному, повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

«Дороги будуються там, де неможливо проїхати, а мости зводяться там, де неможливо побудувати автомобільну дорогу. Ось у нас велика кількість мостів, більша частина мостів на території області – 145 штук, були збудовані в період з 1945 року по 1979 рік. А 53 споруди зараз знаходяться в передаварійному стані», – зазначив начальник Служби Андрій Алексєєв.

мосты Харьковщина
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

Він зазначає, що у ті роки мости будувались під «полуторки» і конний транспорт. Тож до початку бойових дій штучні споруди були у нормальному стані, але із появою військової техніки – почалися проблеми.

мосты Харьковщина
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

Однак, за його словами, регіону «мостопад» не загрожує. Каже: ситуація хоч і складна, але контрольована.

«Ми вживаємо певних заходів щодо перенаправлення логістичних ланцюжків з тих напрямків, які в нас викликають занепокоєння. Адже руйнування цих штучних споруд може спричинити зрив логістичних маршрутів як військового значення, так і гуманітарного», – додав Алексєєв.

мосты Харьковщина
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

Читайте також: На Харківщині завершили аварійні роботи на мосту, побудованому в 1979 році

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2024 в 12:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині понад пів сотні мостів знаходяться у передаварійному стані, ще п’ять – в аварійному, повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.".