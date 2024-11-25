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На Харківщині завершили аварійні роботи на мосту, побудованому в 1979 році

Суспільство 15:08   25.11.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині завершили аварійні роботи на мосту, побудованому в 1979 році Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

Аварійні роботи завершили на мосту поблизу Златополя.

«Влітку було обстежено та вчасно виявлено критичні процеси руйнації основних елементів споруди через залізничну колію поблизу міста Златопіль. Для підтвердження статусу аварійного шляхопроводу залучили фахівців ДП «НІРІ». За результатами обстеження споруду, побудовану у 1979 році, було віднесено до аварійних, а відтак подальша експлуатація шляхопроводу з високою ймовірністю могла призвести до повної руйнації», – пояснили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

За даними дорожників, руйнація цього шляхопроводу призвела б до зупинки логістики півдня області в цілому.

«Розуміючи важливість відновлення логістичного сполучення, в тому числі для підрозділів ЗСУ, до проведення аварійних робіт було терміново залучено генеральну підрядну організацію ТОВ «РОСТДОРБУД», яка за рахунок власних обігових коштів виконала роботи впродовж двох місяців», – додали у Службі.

Фахівці підсилили опорні частини споруди, збудували нові перехідні плити, перевлаштували деформаційні шви, забезпечили поверхневий водовідвід та відновили асфальтобетонне покриття дороги.

«Однак, попри виконані аварійні роботи по шляхопроводу, для забезпечення повноцінної роботи в сучасних умовах вантажних перевезень споруда потребує проведення капітального ремонту», – зазначили дорожники.

мост Харьковщина
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
мост Харьковщина
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2024 в 15:08;

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