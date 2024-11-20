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На Харківщині відновили міст, який підірвали росіяни (фото)

Суспільство 11:39   20.11.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині відновили міст, який підірвали росіяни (фото) Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

Дорожники повністю відновили шляхопровід на трасі М-03 Київ — Харків — Довжанський, реконструкцію якого почали ще до повномасштабного вторгнення.

У лютому 2022 року ця споруда була готова на 90%. Під час деокупації Харківщини росіяни підірвали міст, щоб вивести з ладу сполучення з автомобільною дорогою та залізничною гілкою, яка проходить під спорудою, розповіли у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

«Скоригували проєкт та почали відбудову майже одразу після звільнення Харківщини. Побудували надійну, розраховану на сучасні навантаження споруду довжиною в 98 метрів із двома смугами руху. Під час реалізації врахували також підмостовий габарит споруди для залізничного транспорту під шляхопроводом», – зазначили дорожники.

Крім цього, фахівці змонтували бар’єрне огородження та підходи до споруди. Також нанесли розмітку й встановили нові дорожні знаки.

«Це вже сьома відновлена штучна споруда на Харківщині з 25 зруйнованих під час повномасштабного вторгнення. До кінця поточного року плануємо відкрити рух ще двома», – додали дорожники.

мост Харьковщина
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
мост Харьковщина
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2024 в 11:39;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дорожники повністю відновили шляхопровід на трасі М-03 Київ — Харків — Довжанський, реконструкцію якого почали ще до повномасштабного вторгнення.".