Харківський притулок повністю відновили після ворожого удару (фото)

Будівлю КП «Центр поводження з тваринами», яка постраждала внаслідок ворожого удару 5 березня, повністю відновили. Про це повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

«Тоді внаслідок вибуху в притулку були пошкоджені вікна. Фахівці замінили 14 віконних блоків. Центр продовжує роботу в штатному режимі та чекає на відвідувачів», – зазначили у мерії.

Нагадаємо, про руйнації через “приліт” заявляло керівництво КП “Центр поводження з тваринами”. На території міського притулку знаходилося близько 500 врятованих та евакуйованих котів і собак. За даними підприємства, “приліт” був уночі 5 березня. Найбільших пошкоджень зазнав “Будинок котів”. Також руйнації були в “Будинку собак”. Самих мешканців притулку обстежили ветеринари: всі живі, але зазнали сильного стресу.