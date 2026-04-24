Харківський притулок повністю відновили після ворожого удару (фото)
Будівлю КП «Центр поводження з тваринами», яка постраждала внаслідок ворожого удару 5 березня, повністю відновили. Про це повідомили у пресслужбі Харківської міськради.
«Тоді внаслідок вибуху в притулку були пошкоджені вікна. Фахівці замінили 14 віконних блоків. Центр продовжує роботу в штатному режимі та чекає на відвідувачів», – зазначили у мерії.
Нагадаємо, про руйнації через “приліт” заявляло керівництво КП “Центр поводження з тваринами”. На території міського притулку знаходилося близько 500 врятованих та евакуйованих котів і собак. За даними підприємства, “приліт” був уночі 5 березня. Найбільших пошкоджень зазнав “Будинок котів”. Також руйнації були в “Будинку собак”. Самих мешканців притулку обстежили ветеринари: всі живі, але зазнали сильного стресу.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: восстановили, КП «Центр обращения с животными», новини Харкова, приют;
Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2026 в 12:34;