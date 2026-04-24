Харківський притулок повністю відновили після ворожого удару (фото)

Суспільство 12:34   24.04.2026
Фото: Харківська міськрада

Будівлю КП «Центр поводження з тваринами», яка постраждала внаслідок ворожого удару 5 березня, повністю відновили. Про це повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

«Тоді внаслідок вибуху в притулку були пошкоджені вікна. Фахівці замінили 14 віконних блоків. Центр продовжує роботу в штатному режимі та чекає на відвідувачів», – зазначили у мерії.

восстановление приюта в Харькове
Фото: Харківська міськрада
Нагадаємо, про руйнації через “приліт” заявляло керівництво КП “Центр поводження з тваринами”. На території міського притулку знаходилося близько 500 врятованих та евакуйованих котів і собак. За даними підприємства, “приліт” був уночі 5 березня. Найбільших пошкоджень зазнав “Будинок котів”. Також руйнації були в “Будинку собак”. Самих мешканців притулку обстежили ветеринари: всі живі, але зазнали сильного стресу.

  Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2026 в 12:34;

