Без світла понад 2 роки: у розбите село на Харківщині повернули електрику
Енергетики відновили електропостачання у селі Бражківка Оскільської громади.
В АТ «Харківобленерго» зазначили, що села Бражківка, Довгеньке та Сулигівка – території на яких у 2022 році точилися найзапекліші бої, тому і руйнування тут – колосальні.
«Світла немає з лютого 2022 року. До війни у Бражківці обліковувалося 58 споживачів, зараз повернулися дві родини, а також приїздять дачники. Тут було побито все: підстанція, опори, дроти – не залишилося майже нічого. Спочатку ми відновили підстанцію, потім почали ремонт ліній. Встановили 10 високовольтних опор та 30 низьковольтних по селу, замінили пошкоджені проводи», – розповіли енергетики.
Через значні руйнування заживити швидко всі села громади не вийшло навіть із залученням додаткових бригад обленерго.
«Доводилося обирати населені пункти за кількістю людей, які наразі там проживають. Через те, що в цих трьох селах руйнування найбільші, як і у селі Кам’янка Ізюмської громади, людей тут живе небагато. І тільки зараз, з настанням відповідної погоди та після ретельної роботи саперів вздовж ліній електропередачі, ми можемо приступити до відновлення», – сказали в обленерго.
Місцеві радіють поверненню світла до їхніх осель.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: восстановили, разбитое, світло, село, харківщина, Харьковоблэнерго;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2024 в 12:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики відновили електропостачання у селі Бражківка Оскільської громади.".