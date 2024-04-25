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Без света более 2 лет: в разбитое село на Харьковщине вернули электричество

Общество 12:18   25.04.2024
Виктория Яковенко
Без света более 2 лет: в разбитое село на Харьковщине вернули электричество Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Энергетики возобновили электроснабжение в селе Бражковка Оскольской громады.

В АО «Харьковоблэнерго» отметили, что села Бражковка, Долгенькое и Сулиговка – территории на которых в 2022 году шли самые ожесточенные бои, поэтому и разрушения здесь — колоссальные.

«Света нет с февраля 2022 года. До войны в Бражковке учитывалось 58 потребителей, сейчас вернулись две семьи, а также приезжают дачники. Здесь было побито все: подстанция, опоры, провода – не осталось почти ничего. Сначала мы возобновили подстанцию, затем начали ремонт линий. Установили 10 высоковольтных опор и 30 низковольтных по селу, заменили поврежденные провода», – рассказали энергетики.

Из-за значительных разрушений быстро запитать все села громады не получилось даже с привлечением дополнительных бригад облэнерго.

«Приходилось выбирать населенные пункты по количеству людей, которые там сейчас проживают. Из-за того, что в этих трех селах разрушения самые большие, как и в селе Каменка Изюмской громады, людей здесь живет немного. И только сейчас, с наступлением соответствующей погоды и после тщательной работы саперов вдоль линий электропередачи мы можем приступить к восстановлению», — сказали в облэнерго.

Местные радуются возвращению света в их дома.

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Фото: АО «Харьковоблэнерго»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 апреля 2024 в 12:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики возобновили электроснабжение в селе Бражковка Оскольской громады.".