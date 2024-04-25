В Харькове без света около 100 тысяч абонентов: Синегубов о ситуации

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что в Харькове сейчас действуют плановые отключения электричества — по графикам. В области остаются населенные пункты, где света нет больше года.

«Действительно, у нас еще сохраняется дефицит электроэнергии, поскольку мы имели достаточно существенные разрушения в конце марта в результате массированного ракетного удара. Приблизительно около 100 тысяч абонентов у нас по городу Харькову без электроэнергии. Поэтому мы используем плановые графики отключений – от двух до четырех часов в сутки у людей нет электроэнергии. Однако это плановые отключения — не аварийные, хотя и такие у нас были, поскольку электросети были достаточно перегружены. По области у нас электроэнергия есть, скажем так, во всех населенных пунктах. И только там, где приграничье и постоянные обстрелы, там обычно осложнения с электроснабжением», — сказал Синегубов.

Так, по его словам, в Харьковской области без света больше года остаются населенные пункты, в которых находится по пять-семь жителей или семей. Люди живут у границы — под постоянными обстрелами. Восстановить там электричество невозможно.

«Там до линии границы три-пять километров, и враг активно бьет и уничтожает наши линии электропередач и обычно прямой наводкой по нашим бригадам электриков, если они только выезжают на восстановление. Поэтому выход для таких населенных пунктов – только эвакуация», — пояснил начальник ХОВА.