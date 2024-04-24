«Телевизионное вещание возобновлено» — ХОВА об ударе по телебашне в Харькове
Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что на Харьковщине продолжают восстанавливать функционал телебашни, в которую попали оккупанты 22 апреля.
«Телевизионное вещание возобновлено. Соответственно, дальше будем продолжать работы, чтобы полностью на 100% возобновить сигнал, который у нас был до разрушения телебашни. Телебашня – это инфраструктурный объект, который нес на себе определенное оборудование, которое давало сигнал. Ситуация не критична, но показательна, потому что враг пытается нарастить свои ИПсО, нарративы на тех территориях, где ограничен доступ к интернету, кабельному телевидению, в основном это сельская местность. Потому что жители Харькова на себе это не почувствовали потому, что кабельное вещание было доступно, вещание через Интернет было доступно», — сказал Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 15:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что на Харьковщине продолжают восстанавливать функционал телебашни, в которую попали оккупанты 22 апреля. ".