Мэр — о том, как сказался на доступе к информации в Харькове удар по телебашне
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона напомнил, что ранее телебашню в Харькове уже пытались уничтожить, сбросив бомбу с самолета в 2022 году. Тогда ее удалось сохранить, сейчас о быстром восстановлении речь не идет.
«Это уже был второй удар, потому что с начала войны, в 2022 году, враг с самолета тоже пытался разбить нам телебашню. Но тогда нам удалось сохранить ее. Да, были определенные повреждения. Но мы вместе с конструкторами сработали, сделали таким образом, что эта телебашня работала», — отметил Терехов.
Он сообщил, что телебашня — в государственной собственности (а значит вопрос ее восстановления — не в компетенции мэрии — Ред.).
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«Мы проводили совещание по восстановлению этой телебашни. К сожалению, сегодня это невозможно. И специалисты говорят, что нужно дождаться окончания войны и затем отстраивать эту телебашню. Но что касается информации, то хочу сказать, что незначительное количество людей сегодня не может получать сигнал с этой телебашни, но они используют кабельное телевидение, используют интернет ресурсы, чтобы получать информацию. Поэтому это событие, это разрушение телебашни в основном не отразилось на доступе людей к информационным ресурсам», — пояснил мэр Харькова.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: информация, новости Харькова, разрушения, ракетний удар, руйнування, телебашня, терехов;
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 10:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона напомнил, что ранее телебашню в Харькове уже пытались уничтожить, сбросив бомбу с самолета в 2022 году. Тогда ее удалось сохранить, сейчас о быстром восстановлении речь не идет".