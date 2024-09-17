Live
  • Вт 17.09.2024
  • Харьков  +26°С
  • USD 41.36
  • EUR 46.01

Россия меняет главный коммуникационный нарратив войны — Денисенко

Мир 12:24   17.09.2024
Вадим Денисенко
экс-нардеп

Россия меняет главный коммуникационный нарратив войны… Все началось со стычки туарегов с официальными войсками в Мали, после чего туареги сделали фото с украинскими флагами. С этого момента россияне начали продвигать на разные аудитории и с разными посылами месседжи об Украине как стране, поддерживающей терроризм и ИГиЛ… Из того, что я понимаю, террористический трек должен дополнять трек миролюбивый. И должен сводиться к тому, что миролюбивая Россия хочет переговоров и мира, тогда как Украина становится главной страной по обучению террористов в мире… Это все выглядит как серьезный информационный вызов, предполагающий комплексный подход к его решению.

Автор: Вадим Денисенко, экс-нардеп
Популярно
Из-за угрозы РФ для АЭС зима может стать переломной для Украины – POLITICO
Из-за угрозы РФ для АЭС зима может стать переломной для Украины – POLITICO
16.09.2024, 15:31
Ночи холоднее, по области днем шквалы: погода на Харьковщине на 17 сентября
Ночи холоднее, по области днем шквалы: погода на Харьковщине на 17 сентября
16.09.2024, 20:05
В Курской области ВС РФ начали контрнаступление не вовремя — Коваленко
В Курской области ВС РФ начали контрнаступление не вовремя — Коваленко
16.09.2024, 12:06
Ударить по зданию ВР призывала в соцсетях жительница Люботина – СБУ
Ударить по зданию ВР призывала в соцсетях жительница Люботина – СБУ
17.09.2024, 12:30
Будет ли Харьков с теплом зимой: Синегубов ответил
Будет ли Харьков с теплом зимой: Синегубов ответил
17.09.2024, 11:27
Поджоги, обстрелы или погода – почему число пожаров на Харьковщине возросло
Поджоги, обстрелы или погода – почему число пожаров на Харьковщине возросло
17.09.2024, 13:30

Новости по теме:

11:57
Путин принял окончательное решение воевать в долгую, но мясом — Коваленко
07:52
ВСУ отбили часть территорий в Волчанске, а штурмы РФ вновь провалились – ISW
07:48
Наблюдаем увеличение активности РФ и применения брони на Харьковщине — 3 ОШБр
22:58
Главные новости Харькова 16.09: температура бьет рекорды, пожар на Салтовке
12:06
В Курской области ВС РФ начали контрнаступление не вовремя — Коваленко

Вы читали новость: «Россия меняет главный коммуникационный нарратив войны — Денисенко»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 сентября 2024 в 12:24;

  • Корреспондент Вадим Денисенко, экс-нардеп в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россия меняет главный коммуникационный нарратив войны… Все началось со стычки туарегов с официальными войсками в Мали, после чего туареги сделали…".