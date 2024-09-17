Россия меняет главный коммуникационный нарратив войны — Денисенко
Россия меняет главный коммуникационный нарратив войны… Все началось со стычки туарегов с официальными войсками в Мали, после чего туареги сделали фото с украинскими флагами. С этого момента россияне начали продвигать на разные аудитории и с разными посылами месседжи об Украине как стране, поддерживающей терроризм и ИГиЛ… Из того, что я понимаю, террористический трек должен дополнять трек миролюбивый. И должен сводиться к тому, что миролюбивая Россия хочет переговоров и мира, тогда как Украина становится главной страной по обучению террористов в мире… Это все выглядит как серьезный информационный вызов, предполагающий комплексный подход к его решению.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: война, денисенко, информация;
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- • Дата публикации материала: 17 сентября 2024 в 12:24;
Корреспондент Вадим Денисенко, экс-нардеп в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россия меняет главный коммуникационный нарратив войны… Все началось со стычки туарегов с официальными войсками в Мали, после чего туареги сделали…".