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Росія змінює головний комунікаційний наратив війни – Денисенко

Політика 12:24   17.09.2024
Вадим Денисенко
екснардеп

Росія змінює головний комунікаційний наратив війни… Усе почалося з сутички туарегів з офіційними військами в Малі, після чого туареги зробили фото з українськими прапорами. З цього моменту росіяни почали просувати на різні аудиторії та з різними посилами меседжі про Україну як країну, що підтримує тероризм та ІДіЛ… З того, що я розумію, терористичний трек має доповнювати трек миролюбний. І має зводитися до того, що миролюбна Росія хоче переговорів і миру, тоді як Україна стає головною країною з навчання терористів у світі. Це все виглядає, як серйозний інформаційний виклик, який передбачає комплексний підхід до його вирішення.

Автор: Вадим Денисенко, екснардеп
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2024 в 12:24;

  • Кореспондент Вадим Денисенко, екснардеп у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росія змінює головний комунікаційний наратив війни… Усе почалося з сутички туарегів з офіційними військами в Малі, після чого туареги зробили…".