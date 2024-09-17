Росія змінює головний комунікаційний наратив війни – Денисенко

Росія змінює головний комунікаційний наратив війни… Усе почалося з сутички туарегів з офіційними військами в Малі, після чого туареги зробили фото з українськими прапорами. З цього моменту росіяни почали просувати на різні аудиторії та з різними посилами меседжі про Україну як країну, що підтримує тероризм та ІДіЛ… З того, що я розумію, терористичний трек має доповнювати трек миролюбний. І має зводитися до того, що миролюбна Росія хоче переговорів і миру, тоді як Україна стає головною країною з навчання терористів у світі. Це все виглядає, як серйозний інформаційний виклик, який передбачає комплексний підхід до його вирішення.