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Мер про те, як позначився на доступі до інформації в Харкові удар по телевежі

Події 10:53   24.04.2024
Оксана Горун
Мер про те, як позначився на доступі до інформації в Харкові удар по телевежі Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону нагадав, що раніше телевежу в Харкові вже намагалися знищити, скинувши бомбу з літака у 2022 році. Тоді її вдалося зберегти, зараз про швидке відновлення не йдеться.

“Це вже був другий удар, тому що з початку війни, у 2022 році, ворог з літака теж намагався розбити нам телевежу. Але тоді нам вдалося зберегти її. Так, були певні пошкодження. Але ми разом із конструкторами спрацювали, зробили таким чином, що ця телевежа працювала”, – зазначив Терехов.

Він повідомив, що телевежа – в державній власності (а значить питання її відновлення – не в компетенції мерії – Ред.).

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Ми проводили нараду щодо відновлення цієї телевежі. На жаль, сьогодні це неможливо. І спеціалісти кажуть, що потрібно дочекатися закінчення війни й потім відбудовувати цю телевежу. Але що стосується інформації, то хочу сказати, що так, дійсно, незначна кількість людей сьогодні не може отримувати сигнал із цієї телевежі, але вони використовують кабельне телебачення, використовують інтернет-ресурси, щоб отримувати інформацію. Тому ця подія, ця руйнація телевежі в основному не позначилася на доступі людей до інформаційних ресурсів”, – пояснив мер Харкова.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2024 в 10:53;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону нагадав, що раніше телевежу в Харкові вже намагалися знищити, скинувши бомбу з літака у 2022 році. Тоді її вдалося зберегти, зараз про швидке відновлення не йдеться".