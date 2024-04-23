Удар на висоті 140 м – Синєгубов про “приліт” по телевежі в Харкові (фото)
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив подробиці про наслідки удару ракетою Х-59, що прийшовся по харківській телевежі.
“Внаслідок обстрілу в Харкові та найближчих населених пунктах відсутній сигнал цифрового ефірного мовлення. Загальна висота вежі до влучання — 250 метрів. Удар був на висоті близько 140 метрів. Пошкоджені технічні приміщення. Фахівці аналізують ступінь пошкодження телевізійного обладнання“, – поінформував начальник ХОВА 23 квітня.
Синєгубов підкреслив, що харків’яни можуть підключати кабельне та супутникове ТБ.
“Радіо, Інтернет та мобільний зв’язок працюють”, – зазначив начальник ХОВА.
Читайте також: Удар по вежі в Харкові: телесигнал відновлюють, які є альтернативи
Нагадаємо, вибух у Харкові пролунав о 16:37. Мер Ігор Терехов повідомив, що ворог цілив по інфраструктурному об’єкту. Окупанти завдали удару по об’єкту телевізійної інфраструктури, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Під час тривоги його співробітники перебували в укритті, тож жертв чи постраждалих немає. Внаслідок атаки на телевежу було частково пошкоджено її конструкцію. За попередніми даними облпрокуратури, удару було завдано ракетою Х-59.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Репортаж, Харків; Теги: новини Харкова, ракетний удар, сінєгубов, телевышка;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Удар на висоті 140 м – Синєгубов про “приліт” по телевежі в Харкові (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2024 в 09:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив подробиці про наслідки удару ракетою Х-59, що прийшовся по харківській телевежі".