Удар на висоті 140 м – Синєгубов про “приліт” по телевежі в Харкові (фото)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив подробиці про наслідки удару ракетою Х-59, що прийшовся по харківській телевежі.

“Внаслідок обстрілу в Харкові та найближчих населених пунктах відсутній сигнал цифрового ефірного мовлення. Загальна висота вежі до влучання — 250 метрів. Удар був на висоті близько 140 метрів. Пошкоджені технічні приміщення. Фахівці аналізують ступінь пошкодження телевізійного обладнання“, – поінформував начальник ХОВА 23 квітня.

Синєгубов підкреслив, що харків’яни можуть підключати кабельне та супутникове ТБ.

“Радіо, Інтернет та мобільний зв’язок працюють”, – зазначив начальник ХОВА.

Нагадаємо, вибух у Харкові пролунав о 16:37. Мер Ігор Терехов повідомив, що ворог цілив по інфраструктурному об’єкту. Окупанти завдали удару по об’єкту телевізійної інфраструктури, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Під час тривоги його співробітники перебували в укритті, тож жертв чи постраждалих немає. Внаслідок атаки на телевежу було частково пошкоджено її конструкцію. За попередніми даними облпрокуратури, удару було завдано ракетою Х-59.