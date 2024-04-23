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Удар на висоті 140 м – Синєгубов про “приліт” по телевежі в Харкові (фото)

Події 09:01   23.04.2024
Оксана Горун
Удар на висоті 140 м – Синєгубов про “приліт” по телевежі в Харкові (фото) Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив подробиці про наслідки удару ракетою Х-59, що прийшовся по харківській телевежі.

Внаслідок обстрілу в Харкові та найближчих населених пунктах відсутній сигнал цифрового ефірного мовлення. Загальна висота вежі до влучання — 250 метрів. Удар був на висоті близько 140 метрів. Пошкоджені технічні приміщення. Фахівці аналізують ступінь пошкодження телевізійного обладнання“, – поінформував начальник ХОВА 23 квітня.

Синєгубов підкреслив, що харків’яни можуть підключати кабельне та супутникове ТБ.

удар по телевежі у Харкові
Фото: Олег Синєгубов/телеграм

“Радіо, Інтернет та мобільний зв’язок працюють”, – зазначив начальник ХОВА.

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удар по телевежі у Харкові 2
Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Нагадаємо, вибух у Харкові пролунав о 16:37. Мер Ігор Терехов повідомив, що ворог цілив по інфраструктурному об’єктуОкупанти завдали удару по об’єкту телевізійної інфраструктури, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Під час тривоги його співробітники перебували в укритті, тож жертв чи постраждалих немає. Внаслідок атаки на телевежу було частково пошкоджено її конструкцію. За попередніми даними облпрокуратури, удару було завдано ракетою Х-59.

удар по телевежі у Харкові 5
Фото: Олег Синєгубов/телеграм
удар по телевежі у Харкові 3
Фото: Олег Синєгубов/телеграм
Автор: Оксана Горун
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Удар на висоті 140 м – Синєгубов про “приліт” по телевежі в Харкові (фото)
Удар на висоті 140 м – Синєгубов про “приліт” по телевежі в Харкові (фото)
23.04.2024, 09:01

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2024 в 09:01;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив подробиці про наслідки удару ракетою Х-59, що прийшовся по харківській телевежі".