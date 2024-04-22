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Попередньо, по телеінфраструктурі в Харкові вдарила Х-59 – прокуратура

Події 18:42   22.04.2024
Олена Нагорна
Попередньо, по телеінфраструктурі в Харкові вдарила Х-59 – прокуратура

По об’єкту телеінфраструктури у Харкові близько 16:30 22 квітня ворог вдарив, за попередніми даними, ракетою Х-59, повідомляють в обласній прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, у Харкові вибухи було чутно о 16:04 – окупанти били по Дергачах. О 16:37 знову пролунав вибух. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ворог цілив по інфраструктурному об’єкту. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що окрім Харкова та Дергачів протягом години ударів зазнали Вовчанськ та село Слобожанське Харківського району.

О 16:37 у Харкові окупанти завдали удару по об’єкту телевізійної інфраструктури, уточнив Синєгубов. Під час тривоги співробітники перебували в укритті, тож жертв чи постраждалих немає. Спостерігаються перебої із сигналом цифрового телебачення. Громадян просять довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2024 в 18:42;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "По об’єкту телеінфраструктури у Харкові близько 16:30 22 квітня ворог вдарив, за попередніми даними, ракетою Х-59".