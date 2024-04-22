У Харкові – “приліт” по об’єкту телеінфраструктури: є проблеми із сигналом

У Харкові близько 16:30 22 квітня ворог завдав удару по об’єкту телевізійної інфраструктури, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, під час тривоги співробітники перебували в укритті, тому жертв чи постраждалих немає.

“На цю хвилину є перебої із сигналом цифрового телебачення. Тому вчергове звертаємось до громадян: довіряйте лише офіційним джерелам інформації“, – закликав Синєгубов.

Нагадаємо, у Харкові вибухи було чутно о 16:04 – окупанти били по Дергачах. О 16:37 знову пролунав вибух. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ворог цілив по інфраструктурному об’єкту. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що окрім Харкова та Дергачів протягом години ударів зазнали Вовчанськ та село Слобожанське Харківського району.