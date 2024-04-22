Live
  • Пн 22.04.2024
  • Харків  +15°С
  • USD 39.79
  • EUR 42.38

У Харкові – “приліт” по об’єкту телеінфраструктури: є проблеми із сигналом

Події 17:39   22.04.2024
Олена Нагорна
У Харкові – “приліт” по об’єкту телеінфраструктури: є проблеми із сигналом

У Харкові близько 16:30 22 квітня ворог завдав удару по об’єкту телевізійної інфраструктури, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, під час тривоги співробітники перебували в укритті, тому жертв чи постраждалих немає.

На цю хвилину є перебої із сигналом цифрового телебачення. Тому вчергове звертаємось до громадян: довіряйте лише офіційним джерелам інформації“, – закликав Синєгубов.

Нагадаємо, у Харкові вибухи було чутно о 16:04 – окупанти били по Дергачах. О 16:37 знову пролунав вибух. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ворог цілив по інфраструктурному об’єкту. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що окрім Харкова та Дергачів протягом години ударів зазнали Вовчанськ та село Слобожанське Харківського району.

Автор: Олена Нагорна
Популярно
У Харкові – “приліт” по об’єкту телеінфраструктури: є проблеми із сигналом
У Харкові – “приліт” по об’єкту телеінфраструктури: є проблеми із сигналом
22.04.2024, 17:39
У Харкові та області будуть додаткові відключення світла: графік обленерго
У Харкові та області будуть додаткові відключення світла: графік обленерго
19.04.2024, 13:55
На вулиці у центрі Харкова завтра на пів дня перекриють рух
На вулиці у центрі Харкова завтра на пів дня перекриють рух
22.04.2024, 17:10
У Харкові чутно вибухи, росіяни б’ють по Дергачах
У Харкові чутно вибухи, росіяни б’ють по Дергачах
22.04.2024, 16:14
Куди росіяни цілилися у Харкові, повідомив Терехов
Куди росіяни цілилися у Харкові, повідомив Терехов
22.04.2024, 16:58
Харків, Дергачі, Вовчанськ та село зазнали ударів протягом години – Синєгубов
Харків, Дергачі, Вовчанськ та село зазнали ударів протягом години – Синєгубов
22.04.2024, 17:11

Новини за темою:

17:11
Харків, Дергачі, Вовчанськ та село зазнали ударів протягом години – Синєгубов
16:48
У Харкові знову чути вибухи, Терехов закликав бути обережними
23:00
Головні новини 21.04: енергодопомога, шквал, удар по Харкову і постраждалий
21:25
Синєгубов підтвердив удар по Харкову: поранений – 19-річний хлопець
21:10
Вибух, який чули в Харкові: Терехов повідомив, що постраждав цивільний

Ви читали новину: «У Харкові – “приліт” по об’єкту телеінфраструктури: є проблеми із сигналом»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2024 в 17:39;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 16:30 22 квітня ворог завдав удару по об’єкту телевізійної інфраструктури, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".