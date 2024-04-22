У Харкові знову чути вибухи, Терехов закликав бути обережними

“У Харкові дуже гучно. Будете обережні”, – звернувся до городян мер міста Ігор Терехов.





Після вибухів щодо роботи ППО повідомив бригадний генерал Сергій Мельник.

“Вартові неба Харківщини 💪💪💪❗️Але тривогу не ігноруйте і перебувайте в укриттях!”, – повідомив Мельник.