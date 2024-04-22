У Харкові знову чути вибухи, Терехов закликав бути обережними
“У Харкові дуже гучно. Будете обережні”, – звернувся до городян мер міста Ігор Терехов.
Після вибухів щодо роботи ППО повідомив бригадний генерал Сергій Мельник.
“Вартові неба Харківщини 💪💪💪❗️Але тривогу не ігноруйте і перебувайте в укриттях!”, – повідомив Мельник.
Читайте також: Цвинтарі та меморіали Харкова будуть закриті для відвідувачів на Великдень
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, вибух, пво, Сергей Мельник, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові знову чути вибухи, Терехов закликав бути обережними»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2024 в 16:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "“У Харкові дуже гучно. Будете обережні”, – звернувся до городян мер міста Ігор Терехов.".