Live
  • Пн 22.04.2024
  • Харків  +15°С
  • USD 39.79
  • EUR 42.38

У Харкові знову чути вибухи, Терехов закликав бути обережними

Події 16:48   22.04.2024
Оксана Якушко
У Харкові знову чути вибухи, Терехов закликав бути обережними

“У Харкові дуже гучно. Будете обережні”, – звернувся до городян мер міста Ігор Терехов.

 

Після вибухів щодо роботи ППО повідомив бригадний генерал Сергій Мельник.

“Вартові неба Харківщини 💪💪💪❗️Але тривогу не ігноруйте і перебувайте в укриттях!”, – повідомив Мельник.

Читайте також: Цвинтарі та меморіали Харкова будуть закриті для відвідувачів на Великдень

 

 

Автор: Оксана Якушко
Популярно
На вулиці у центрі Харкова завтра на пів дня перекриють рух
На вулиці у центрі Харкова завтра на пів дня перекриють рух
22.04.2024, 17:10
Куди росіяни цілилися у Харкові, повідомив Терехов
Куди росіяни цілилися у Харкові, повідомив Терехов
22.04.2024, 16:58
У Харкові та області будуть додаткові відключення світла: графік обленерго
У Харкові та області будуть додаткові відключення світла: графік обленерго
19.04.2024, 13:55
У Харкові знову чути вибухи, Терехов закликав бути обережними
У Харкові знову чути вибухи, Терехов закликав бути обережними
22.04.2024, 16:48
У Харкові чутно вибухи, росіяни б’ють по Дергачах
У Харкові чутно вибухи, росіяни б’ють по Дергачах
22.04.2024, 16:14
Любив СРСР і називав Україну «колонією» – у Харкові викрили зрадника
Любив СРСР і називав Україну «колонією» – у Харкові викрили зрадника
22.04.2024, 16:00

Новини за темою:

16:48
У Харкові знову чути вибухи, Терехов закликав бути обережними
00:15
Харків під ударом “шахедів” – Терехов
18:37
Скільки харків’ян повернуться додому і коли, розповів Терехов
14:49
Чому треба відновлювати зруйновані будинки у Харкові, пояснив Терехов
12:33
Небо над Харковом закрити можливо, я впевнений, що буде захист – Терехов

Ви читали новину: «У Харкові знову чути вибухи, Терехов закликав бути обережними»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2024 в 16:48;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "“У Харкові дуже гучно. Будете обережні”, – звернувся до городян мер міста Ігор Терехов.".