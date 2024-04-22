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Цвинтарі та меморіали Харкова будуть закриті для відвідувачів на Великдень

Суспільство 12:59   22.04.2024
Оксана Якушко
Цвинтарі та меморіали Харкова будуть закриті для відвідувачів на Великдень

Уникати міських цвинтарів і меморіалів радять мешканцям Харкова на Великдень. В умовах, коли ворог посилює ракетні атаки та удари безпілотниками по критичній та цивільній інфраструктурі міста, це допоможе уберегтися, зазначили у КП «Ритуал».

На Великдень, 5 травня, вхід на міські цвинтарі та меморіальні комплекси, які підпорядковуються КП «Ритуал», буде закритий.

Крім того, відвідування міського кладовища №13 (вул. Пушкінська, 108), міського кладовища №15 (пров. Володі Дубініна), міського кладовища №17 (вул. Курочкіна Гора,1) та Польського меморіалу жертвам тоталітаризму (Харківське шосе) досі залишається небезпечним для життя та здоров’я людей. Вхід на них заборонений відповідно до рекомендацій ГУ ДСНС України в Харківській області.

Детальну інформацію щодо режиму роботи кладовищ можна отримати за тел.: 16-40, (057) 712-10-34, а також на офіційних сторінках КП «Ритуал» у соціальних мережах.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2024 в 12:59;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уникати міських цвинтарів і меморіалів радять мешканцям Харкова на Великдень. В умовах, коли ворог посилює ракетні атаки та удари безпілотниками по критичній та цивільній інфраструктурі міста, це допоможе уберегтися, зазначили у КП «Ритуал».".