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У Харкові закрили кладовище, вночі там впав «шахед» (фото)

Суспільство 13:11   27.03.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові закрили кладовище, вночі там впав «шахед» (фото) Фото: Харківська міськрада

Через збитий ворожий «шахед» у Харкові зачинили міське кладовище №14.

Як розповіли у Харківській міськраді, вночі на території  кладовища впав збитий БпЛА. Наразі на місці працюють відповідні служби, триває розмінування.

«Комунальники закликали харків’ян утриматися від відвідування кладовищ напередодні весняних свят у зв’язку з регулярними ворожими обстрілами міста», – додали у мерії.

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Фото: Харківська міськрада

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2024 в 13:11;

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