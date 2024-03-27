У Харкові закрили кладовище, вночі там впав «шахед» (фото)

Через збитий ворожий «шахед» у Харкові зачинили міське кладовище №14.

Як розповіли у Харківській міськраді, вночі на території кладовища впав збитий БпЛА. Наразі на місці працюють відповідні служби, триває розмінування.

«Комунальники закликали харків’ян утриматися від відвідування кладовищ напередодні весняних свят у зв’язку з регулярними ворожими обстрілами міста», – додали у мерії.