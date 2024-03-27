У Харкові закрили кладовище, вночі там впав «шахед» (фото)
Фото: Харківська міськрада
Через збитий ворожий «шахед» у Харкові зачинили міське кладовище №14.
Як розповіли у Харківській міськраді, вночі на території кладовища впав збитий БпЛА. Наразі на місці працюють відповідні служби, триває розмінування.
«Комунальники закликали харків’ян утриматися від відвідування кладовищ напередодні весняних свят у зв’язку з регулярними ворожими обстрілами міста», – додали у мерії.
Читайте також: Синєгубов повідомив подробиці нічної атаки Харківщини “шахедами” та ракетами
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Shahed, БПЛА, кладбище, міськрада, сбитый, упал, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові закрили кладовище, вночі там впав «шахед» (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2024 в 13:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через збитий ворожий «шахед» у Харкові зачинили міське кладовище №14.".