10 років проведе у в’язниці 31-річна продавчиня психотропів з Ізюму

Понад 230 пакунків із психотропом виявили копи у 31-річної мешканки Ізюма. Адвокат не зміг переконати суд, що вона зберігала наркотики для себе. Жінку засуджено до 10 років ув’язнення з конфіскацією всього майна, крім житла.

Як повідомили в обласній прокуратурі, придбані наркотичні засоби – канабіс та PVP ізюмчанка розфасовувала в окремі пакунки для подальшого збуту.

У квітні 2025 року під час обшуку правоохоронці вилучили у неї вдома 234 зіп-пакети з PVP загальною масою майже 50 грамів, канабіс, екстракт канабісу, електронні ваги та мобільні телефони. Фігурантку затримали та повідомили про підозру.

Допитані у суді свідки підтвердили, що купували у неї психотропну речовину: вони перераховували гроші на банківську картку, після чого забирали «товар» із так званих «закладок».

“Сторона захисту намагалася переконати, що підсудна зберігала вилучені речовини виключно для власного вживання. Проте прокурори повністю спростували цю версію: особливо великий розмір психотропу, характерне фасування, наявність ваги й показання свідків довели намір звинуваченої саме на збут”, – кажуть у прокуратурі.

Нагадаємо, близько 80 пакунків з наркотиками виявили у перехожого патрульні Харкова. Чоловіка зупинили, бо він поводився підозріло.