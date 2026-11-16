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10 лет проведет в тюрьме 31-летняя продавщица психотропов из Изюма

Происшествия 17:26   16.11.2026
Татьяна Литвина
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10 лет проведет в тюрьме 31-летняя продавщица психотропов из Изюма

Более 230 свертков с психотропом обнаружили копы у 31-летней жительницы Изюма. Адвокат не смог убедить суд, что она хранила наркотики для себя. Женщина приговорена к 10 годам заключения с конфискацией всего имущества, кроме жилья.

Как сообщили в областной прокуратуре, приобретенные наркотические средства — каннабис и PVP изюмчанка расфасовывала в отдельные свертки для последующего сбыта.

В апреле 2025 года во время обыска правоохранители изъяли у нее дома 234 зип-пакета с PVP общей массой почти 50 граммов, каннабис, экстракт каннабиса, электронные весы и мобильные телефоны. Фигурантку задержали и сообщили о подозрении.

Допрошенные в суде свидетели подтвердили, что покупали у нее психотропное вещество: они перечисляли деньги на банковскую карту, после чего забирали «товар» из так называемых «закладок».

«Сторона защиты пыталась убедить, что подсудимая хранила изъятые вещества исключительно для собственного употребления. Однако прокуроры полностью опровергли эту версию: особенно большой размер психотропа, характерная фасовка, наличие весов и свидетельские показания доказали умысел обвиняемой именно на сбыт», — говорят в прокуратуре.

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Напомним, около 80 свертков с наркотиками обнаружили у прохожего патрульные Харькова. Мужчину остановили, потому что он вел себя подозрительно.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 16 ноября 2026 в 17:26;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 230 свертков с психотропом обнаружили копы у 31-летней жительницы Изюма. Адвокат не смог убедить суд, что она хранила наркотики для себя.".