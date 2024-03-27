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В Харькове закрыли кладбище, ночью там упал «Шахед» (фото)

Общество 13:11   27.03.2024
Виктория Яковенко
В Харькове закрыли кладбище, ночью там упал «Шахед» (фото) Фото: Харьковский горсовет

Из-за сбитого вражеского «Шахеда» в Харькове закрыли городское кладбище №14.

Как рассказали в Харьковском горсовете, ночью на территории кладбища упал сбитый БпЛА. Сейчас на месте работают соответствующие службы, идет разминирование.

«Коммунальщики призвали харьковчан воздержаться от посещения кладбищ в канун весенних праздников в связи с регулярными вражескими обстрелами города», — добавили в мэрии.

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Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 марта 2024 в 13:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за сбитого вражеского «Шахеда» в Харькове закрыли городское кладбище №14.".