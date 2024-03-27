В Харькове закрыли кладбище, ночью там упал «Шахед» (фото)

Из-за сбитого вражеского «Шахеда» в Харькове закрыли городское кладбище №14.

Как рассказали в Харьковском горсовете, ночью на территории кладбища упал сбитый БпЛА. Сейчас на месте работают соответствующие службы, идет разминирование.

«Коммунальщики призвали харьковчан воздержаться от посещения кладбищ в канун весенних праздников в связи с регулярными вражескими обстрелами города», — добавили в мэрии.