В Харькове закрыли кладбище, ночью там упал «Шахед» (фото)
Фото: Харьковский горсовет
Из-за сбитого вражеского «Шахеда» в Харькове закрыли городское кладбище №14.
Как рассказали в Харьковском горсовете, ночью на территории кладбища упал сбитый БпЛА. Сейчас на месте работают соответствующие службы, идет разминирование.
«Коммунальщики призвали харьковчан воздержаться от посещения кладбищ в канун весенних праздников в связи с регулярными вражескими обстрелами города», — добавили в мэрии.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Shahed, БПЛА, кладбище, міськрада, сбитый, упал, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 27 марта 2024 в 13:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за сбитого вражеского «Шахеда» в Харькове закрыли городское кладбище №14.".