Синегубов сообщил подробности ночной атаки Харьковщины «шахедами» и ракетами
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в 03:15 вражеские БПЛА атаковали Изюм.
«В г. Изюм произошел враждебный обстрел БПЛА «Шахед», в результате которого повреждено здание учебного заведения и частный дом. Ранение получил 62-летний охранник, без госпитализации», — написал Синегубов в telegram.
Также ночью россияне атаковали ракетами село Чернолозка Красноградского района.
«В результате вражеских ракетных обстрелов без света осталось 78 абонентов. Без пострадавших», — отметил Синегубов.
В течение суток россияне продолжали обстреливать Купянск. Ночью повредили там очередной частный дом, вчера днем — еще один, а также здание молочного комбината. Травмирован 55-летний мужчина. По приграничным Александровке и Одноробовке били из РСЗО «Град». Там повреждены здания учебного заведения, автомобили, дома. В Александровке ранение получила 56-летняя женщина.
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Под артиллерийскими и минометным обстрелами было около 15 населенных пунктов Харьковщины.
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- • Дата публикации материала: 27 марта 2024 в 08:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в 03:15 вражеские БПЛА атаковали Изюм".