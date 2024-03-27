На Харьков или нет: Машовец о том, куда, вероятно, будут наступать россияне

«Я вполне могу разделять ту точку зрения, что если сами россияне сказали «на Харьков» или даже «на Киев», то, собственно, так и будет… Могу, но не разделяю», — написал военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец. И пояснил почему.

Рассматривая возможные варианты действий армии РФ в ходе летне-осенней кампании 2024 года, Константин Машовец попутно прокомментировал очередной российский «вброс» про «наступление на Харьков», который активно подхватили украинские СМИ.

«При планировании и организации более или менее масштабной наступательной операции (по крайней мере, оперативного уровня), очевидно, командование противника будет вынуждено, так или иначе, учесть ряд ОБЪЕКТИВНЫХ факторов, о которых люди, продолжающие утверждать, что будет именно «на Харьков» или «на Киев», задумываются мало, или вообще — не задумываются», — отметил Машовец.

Среди таких факторов, естественно, — количество живой силы и техники, которые потребуются для столь масштабной операции. А также — возможность собрать такие войска на направлении удара незаметно для противника.

«Надо просто сесть и подумать – если для того, чтобы взять Авдеевку, вам нужно перегруппировать (сосредоточить) ДОПОЛНИТЕЛЬНО две общевойсковые армии (ОВА) + почти в полном составе отдельную танковую дивизию, не считая кучу других, более мелких формирований, то сколько войск вам потребуется сосредоточить для наступательной операции на Харьков? С другой стороны, даже если вы как факир-фокусник, сможете где-то у себя «в рукаве» найти такого рода «стратегический сюрпрАЙЗ», то вполне серьезно встанет вопрос: как этого стратегического и заранее откормленного «кроля» запихнуть НЕЗАМЕТНО в рукав или цилиндр? Другими словами, каким образом провести процесс оперативного развертывания соответствующих наступательных группировок НЕЗАМЕТНО для противника и так, чтобы не вызывать у него преждевременной настороженности», — пояснил свою логику Машовец.

Кроме этих очевидных факторов, при выборе, «куда ударить», россияне будут руководствоваться и другими: от очертаний линии фронта и погоды до способности обеспечить полноценное материально-техническое обеспечение наступающих группировок.

По мнению военного обозревателя, исходя изо всех имеющихся факторов, наиболее вероятный выбор россиян: либо условное Краматорско-Славянское направление, либо условное Кураховско-Угледарское направление. Они оба вписываются в «стратегическую» концепцию ведения войны — то есть стремление россиян выйти на границы Донбасса. Также там уже развернуты группировки войск.

«Разгром группировок ВСУ по этим направлениям способен привести противника «на ближние подступы» с востока к ключевому «треугольнику» Днепр — Павлоград — Запорожье, что в стратегическом смысле не может не повлиять на дальнейшую способность Украины вести войну. И соответственно, приблизить кремль к «промежуточной» цели войны на данном этапе — получение временного перемирия на выгодных для него условиях. В отличие от гипотетического «освобождения Харькова», при осуществлении которого вполне возможно и «надорваться», учитывая тот объем и размер войск (сил), который потребуется для этого», — подчеркнул Машовец.