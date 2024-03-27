Live
  • Ср 27.03.2024
  • Харьков  +6°С
  • USD 39.34
  • EUR 42.69

На Харьков или нет: Машовец о том, куда, вероятно, будут наступать россияне

Происшествия 08:00   27.03.2024
Оксана Горун
На Харьков или нет: Машовец о том, куда, вероятно, будут наступать россияне Фото: facebook Константина Машовца

«Я вполне могу разделять ту точку зрения, что если сами россияне сказали «на Харьков» или даже «на Киев», то, собственно, так и будет… Могу, но не разделяю», — написал военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец. И пояснил почему.

Рассматривая возможные варианты действий армии РФ в ходе летне-осенней кампании 2024 года, Константин Машовец попутно прокомментировал очередной российский «вброс» про «наступление на Харьков», который активно подхватили украинские СМИ.

«При планировании и организации более или менее масштабной наступательной операции (по крайней мере, оперативного уровня), очевидно, командование противника будет вынуждено, так или иначе, учесть ряд ОБЪЕКТИВНЫХ факторов, о которых люди, продолжающие утверждать, что будет именно «на Харьков» или «на Киев», задумываются мало, или вообще — не задумываются», — отметил Машовец.

Среди таких факторов, естественно, — количество живой силы и техники, которые потребуются для столь масштабной операции. А также — возможность собрать такие войска на направлении удара незаметно для противника.

Читайте также: Очередные намерения Путина «захватить Харьков» прокомментировал Синегубов

«Надо просто сесть и подумать – если для того, чтобы взять Авдеевку, вам нужно перегруппировать (сосредоточить) ДОПОЛНИТЕЛЬНО две общевойсковые армии (ОВА) + почти в полном составе отдельную танковую дивизию, не считая кучу других, более мелких формирований, то сколько войск вам потребуется сосредоточить для наступательной операции на Харьков? С другой стороны, даже если вы как факир-фокусник, сможете где-то у себя «в рукаве» найти такого рода «стратегический сюрпрАЙЗ», то вполне серьезно встанет вопрос: как этого стратегического и заранее откормленного «кроля» запихнуть НЕЗАМЕТНО в рукав или цилиндр? Другими словами, каким образом провести процесс оперативного развертывания соответствующих наступательных группировок НЕЗАМЕТНО для противника и так, чтобы не вызывать у него преждевременной настороженности», — пояснил свою логику Машовец.

Читайте также: 500 тысяч россиян нужно чтоб окружить и взять Харьков – Коваленко

Кроме этих очевидных факторов, при выборе, «куда ударить», россияне будут руководствоваться и другими: от очертаний линии фронта и погоды до способности обеспечить полноценное материально-техническое обеспечение наступающих группировок.

По мнению военного обозревателя, исходя изо всех имеющихся факторов, наиболее вероятный выбор россиян: либо условное Краматорско-Славянское направление, либо условное Кураховско-Угледарское направление. Они оба вписываются в «стратегическую» концепцию ведения войны — то есть стремление россиян выйти на границы Донбасса. Также там уже развернуты группировки войск.

«Разгром группировок ВСУ по этим направлениям способен привести противника «на ближние подступы» с востока к ключевому «треугольнику» Днепр — Павлоград — Запорожье, что в стратегическом смысле не может не повлиять на дальнейшую способность Украины вести войну. И соответственно, приблизить кремль к «промежуточной» цели войны на данном этапе — получение временного перемирия на выгодных для него условиях. В отличие от гипотетического «освобождения Харькова», при осуществлении которого вполне возможно и «надорваться», учитывая тот объем и размер войск (сил), который потребуется для этого», — подчеркнул Машовец.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 27.03: атака БПЛА, Машовец о «наступлении на Харьков»
Главные новости Харькова 27.03: атака БПЛА, Машовец о «наступлении на Харьков»
27.03.2024, 08:20
На Харьков или нет: Машовец о том, куда, вероятно, будут наступать россияне
На Харьков или нет: Машовец о том, куда, вероятно, будут наступать россияне
27.03.2024, 08:00
РФ ударила ракетами по командному пункту. Подробности покушения на Мельника
РФ ударила ракетами по командному пункту. Подробности покушения на Мельника
27.03.2024, 00:37
На Харьковщине «шахед» устроил пожар, есть пострадавший
На Харьковщине «шахед» устроил пожар, есть пострадавший
27.03.2024, 07:09
Генштаб сообщил о 10 сбитых ночью «шахедах» и одной атаке на Харьковщине
Генштаб сообщил о 10 сбитых ночью «шахедах» и одной атаке на Харьковщине
27.03.2024, 07:38
Синегубов сообщил подробности ночной атаки Харьковщины «шахедами» и ракетами
Синегубов сообщил подробности ночной атаки Харьковщины «шахедами» и ракетами
27.03.2024, 08:36

Новости по теме:

07:38
Генштаб сообщил о 10 сбитых ночью «шахедах» и одной атаке на Харьковщине
18:00
«Проблема обострилась»: как в Харькове помогают пострадавшим от насилия
07:26
Генштаб подтвердил авиаудар по Дергачам и сбитые «шахеды» на Харьковщине
19:22
Оккупанты не штурмовали на Харьковщине, но били из артиллерии — Генштаб
18:55
Путин не остановится в Украине – экономика РФ процветает из-за войны – СМИ

Вы читали новость: «На Харьков или нет: Машовец о том, куда, вероятно, будут наступать россияне»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 марта 2024 в 08:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Я вполне могу разделять ту точку зрения, что если сами россияне сказали «на Харьков» или даже «на Киев», то, собственно, так и будет… Могу, но не разделяю», — написал военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец. И пояснил почему".