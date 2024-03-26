500 тысяч россиян нужно чтоб окружить и взять Харьков – Коваленко
Который месяц подряд россияне расшатывают информационное пространство угрозой наступления и оккупации Харькова, однако сейчас у границы с Харьковской областью нет необходимой для этого военной группировки, считает военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.
«Угроза для Харькова была, есть и будет, пока не закончиться война. Но угрозу следует оценивать рационально и здраво, а не панически и безрассудно», — подчеркивает Коваленко.
Сам нарратив о захвате Харькова россияне вбросили через «Медузу», которая хоть и считается условно оппозиционным, но это российский информационный ресурс, напоминает военный обозреватель.
«По угрозе для Харькова – на примере Авдеевки. Для наступления на Авдеевку РОВ задействовали в пиковой фазе 80 тысяч тел. В резерве было около 15 тысяч. Компенсация невозвратных потерь (200-х) превысила 20 тысяч тел. Таким образом, в 5-месячном наступлении на Авдеевку, по площади 29 км² задействовали около 120 тысяч людского ресурса. Какая нужна группировка войск, чтобы начать наступление, окружить и развернуть городские бои в Харькове? Минимум 500 тысяч тел, полностью штатно укомплектованных техникой и имеющих резерв не менее 100-150 тысяч тел», — заявил Коваленко.
При формировании такой ударной группировки можно говорить о растущей опасности для Харькова, но такого количества РОВ нет даже на временно оккупированных территориях в зоне БД. Обеспечить такую группировку РФ не может в короткий срок, это длительный и не незаметный процесс, отметил военный обозреватель.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Александр Коваленко., армия, захват, россияне, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 марта 2024 в 19:20;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Который месяц подряд россияне расшатывают информационное пространство угрозой наступления и оккупации Харькова, однако сейчас у границы с Харьковской областью нет необходимой военной группировки, считает военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.".