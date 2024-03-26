Очередные намерения Путина «захватить Харьков» прокомментировал Синегубов
Российские СМИ со ссылкой на источники в Кремле сообщили, что в одном из возможных сценариев Путин планирует «захватить Харьков», чтобы после этого завершить так называемую «СВО». Глава ХОВА Олег Синегубов уже прокомментировал эти слухи.
В российском издании «Meduza» отмечается, что их источники не исключают, что Путин попытается захватить Харьков и постепенно закончить так называемую «СВО», или же он готов «идти к победному – хоть в Киев».
Глава ХОВА Олег Синегубов заявил, что победить харьковчан оккупанты не смогли ни в 2022-м, ни в 2023-м, как и удержать позиции в населенных пунктах области.
«В то же время, уже третий год мы слышим о том, как Путин хочет взять Харьков. Средневековая тактика варваров: то, что не могут взять на поле битвы, обстреливают ракетами, самолетами и артиллерией. Поэтому безумные фантазии оккупантов сопровождаются ежедневными обстрелами гражданского населения. Но уничтожение домов мирных людей это единственное, что могут совершать оккупанты от бессилия на фронте. Все мы имеем единственный и справедливый ответ на подобного рода заявления. И ее украинские защитники каждый день доказывают на поле боя», – написал Синегубов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: кремль, Путин, синегубов, сми, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 26 марта 2024 в 16:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские СМИ со ссылкой на источники в Кремле сообщили, что в одном из возможных сценариев Путин планирует «захватить Харьков», чтобы после этого завершить так называемую «СВО». Глава ХОВА Олег Синегубов уже прокомментировал эти слухи.".