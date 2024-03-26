Очередные намерения Путина «захватить Харьков» прокомментировал Синегубов

Российские СМИ со ссылкой на источники в Кремле сообщили, что в одном из возможных сценариев Путин планирует «захватить Харьков», чтобы после этого завершить так называемую «СВО». Глава ХОВА Олег Синегубов уже прокомментировал эти слухи.

В российском издании «Meduza» отмечается, что их источники не исключают, что Путин попытается захватить Харьков и постепенно закончить так называемую «СВО», или же он готов «идти к победному – хоть в Киев».

Глава ХОВА Олег Синегубов заявил, что победить харьковчан оккупанты не смогли ни в 2022-м, ни в 2023-м, как и удержать позиции в населенных пунктах области.

«В то же время, уже третий год мы слышим о том, как Путин хочет взять Харьков. Средневековая тактика варваров: то, что не могут взять на поле битвы, обстреливают ракетами, самолетами и артиллерией. Поэтому безумные фантазии оккупантов сопровождаются ежедневными обстрелами гражданского населения. Но уничтожение домов мирных людей это единственное, что могут совершать оккупанты от бессилия на фронте. Все мы имеем единственный и справедливый ответ на подобного рода заявления. И ее украинские защитники каждый день доказывают на поле боя», – написал Синегубов.