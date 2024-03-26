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Чергові наміри Путіна «захопити Харків» прокоментував Синєгубов

Суспільство 16:21   26.03.2024
Вікторія Яковенко
Чергові наміри Путіна «захопити Харків» прокоментував Синєгубов Фото: Василь Голосний

Російські ЗМІ з посиланням на джерела у Кремлі, повідомили, що в одному із можливих сценаріїв Путін планує «захопити Харків», щоб після цього завершити так звану «СВО». Голова ХОВА Олег Синєгубов вже прокоментував ці чутки.

У російському виданні «Meduza» зазначається, що їхні джерела не виключають, що Путін спробує захопити Харків та поступово закінчити так звану «СВО», або ж він готовий «іти до переможного – хоч до Києва».

Голова ХОВА Олег Синєгубов заявив, що перемогти харків’ян окупанти не змогли ані в 2022-му, ані в 2023-му, як і втримати позиції в населених пунктах області.

«Водночас уже третій рік ми чуємо про те, як Путін хоче взяти Харків. Середньовічна тактика варварів: те, що не можуть взяти на полі битви, — обстрілюють ракетами, літаками та артилерією. Тому божевільні фантазії окупантів супроводжуються щоденними обстрілами цивільного населення. Але знищення будинків мирних людей, це єдине, що можуть вчиняти окупанти від безсилля на фронті. Усі ми маємо єдину і справедливу відповідь на подібного роду «заяви». І її українські захисники щодня доводять на полі бою», – написав Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2024 в 16:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські ЗМІ з посиланням на джерела у Кремлі, повідомили, що в одному із можливих сценаріїв Путін планує «захопити Харків», щоб після цього завершити так звану «СВО». Голова ХОВА Олег Синєгубов вже прокоментував ці чутки.".