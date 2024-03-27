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Синєгубов повідомив подробиці нічної атаки Харківщини “шахедами” та ракетами

Події 08:36   27.03.2024
Оксана Горун
Синєгубов повідомив подробиці нічної атаки Харківщини “шахедами” та ракетами Фото: телеграм Олега Синєгубова

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що о 03:15 ворожі БПЛА атакували Ізюм.

“У м. Ізюм відбувся ворожий  обстріл БПЛА “Шахед”, внаслідок якого пошкоджено будівлю закладу освіти та приватний будинок. Поранення отримав 62-річний охоронець, без госпіталізації”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Приліт "шахеда" в Ізюмі вночі 27 березня 2024
Фото: телеграм Олега Синєгубова

Також уночі росіяни атакували ракетами село Чорнолозка Красноградського району.

“Внаслідок ворожого ракетного обстрілу без світла залишилося 78 абонентів. Без постраждалих”, – зазначив Синєгубов.

Упродовж доби росіяни продовжували обстрілювати Куп’янськ. Вночі пошкодили там чергову приватну оселю, вчора вдень – ще одну, а також будівлю молочного комбінату. Травмовано 55-річного чоловіка. По прикордонних Олександрівці та Одноробівці били з РСЗВ “Град”. Там пошкоджені будівля навчального закладу, автомобілі, будинки. В Олександрівці поранення отримала 56-річна жінка.

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Під артилерійським та мінометним обстрілами було близько 15 населених пунктів Харківщини.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2024 в 08:36;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що о 03:15 ворожі БПЛА атакували Ізюм".