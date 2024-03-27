Синєгубов повідомив подробиці нічної атаки Харківщини “шахедами” та ракетами

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що о 03:15 ворожі БПЛА атакували Ізюм.

“У м. Ізюм відбувся ворожий обстріл БПЛА “Шахед”, внаслідок якого пошкоджено будівлю закладу освіти та приватний будинок. Поранення отримав 62-річний охоронець, без госпіталізації”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Також уночі росіяни атакували ракетами село Чорнолозка Красноградського району.

“Внаслідок ворожого ракетного обстрілу без світла залишилося 78 абонентів. Без постраждалих”, – зазначив Синєгубов.

Упродовж доби росіяни продовжували обстрілювати Куп’янськ. Вночі пошкодили там чергову приватну оселю, вчора вдень – ще одну, а також будівлю молочного комбінату. Травмовано 55-річного чоловіка. По прикордонних Олександрівці та Одноробівці били з РСЗВ “Град”. Там пошкоджені будівля навчального закладу, автомобілі, будинки. В Олександрівці поранення отримала 56-річна жінка.

Під артилерійським та мінометним обстрілами було близько 15 населених пунктів Харківщини.