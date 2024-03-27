Синєгубов повідомив подробиці нічної атаки Харківщини “шахедами” та ракетами
Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що о 03:15 ворожі БПЛА атакували Ізюм.
“У м. Ізюм відбувся ворожий обстріл БПЛА “Шахед”, внаслідок якого пошкоджено будівлю закладу освіти та приватний будинок. Поранення отримав 62-річний охоронець, без госпіталізації”, – написав Синєгубов у телеграмі.
Також уночі росіяни атакували ракетами село Чорнолозка Красноградського району.
“Внаслідок ворожого ракетного обстрілу без світла залишилося 78 абонентів. Без постраждалих”, – зазначив Синєгубов.
Упродовж доби росіяни продовжували обстрілювати Куп’янськ. Вночі пошкодили там чергову приватну оселю, вчора вдень – ще одну, а також будівлю молочного комбінату. Травмовано 55-річного чоловіка. По прикордонних Олександрівці та Одноробівці били з РСЗВ “Град”. Там пошкоджені будівля навчального закладу, автомобілі, будинки. В Олександрівці поранення отримала 56-річна жінка.
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Під артилерійським та мінометним обстрілами було близько 15 населених пунктів Харківщини.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2024 в 08:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що о 03:15 ворожі БПЛА атакували Ізюм".