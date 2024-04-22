Кладбища и мемориалы Харькова будут закрыты для посетителей на Пасху

Избегать городских кладбищ и мемориалов советуют жителям Харькова на Пасху. В условиях, когда враг усиливает ракетные атаки и удары беспилотниками по критической и гражданской инфраструктуре города, это поможет уберечься, отметили в КП «Ритуал».

На Пасху, 5 мая, вход на городские кладбища и мемориальные комплексы, подчиняющиеся КП «Ритуал», будет закрыт.

Кроме того, посещение городского кладбища №13 (ул. Пушкинская, 108), городского кладбища №15 (пер. Володи Дубинина), городского кладбища №17 (ул. Курочкина Гора,1) и Польского мемориала жертвам тоталитаризма (Харьковское шоссе) до сих пор остается опасным для жизни и здоровья людей. Вход на них запрещен в соответствии с рекомендациями ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Подробную информацию о режиме работы кладбищ можно получить по тел.: 16-40, (057) 712-10-34, а также на официальных страницах КП «Ритуал» в социальных сетях.