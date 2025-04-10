Когда разминируют 17 кладбище Харькова и пустят посетителей: ответ КП «Ритуал»
Одно из самых больших кладбищ Харькова — 17-е — закрыто для посещений с начала полномасштабного вторжения. Его территорию уже визуально обследовали.
«Было визуальное обследование 17-го кладбища, но этого недостаточно, потому что после обследования все равно находили взрывоопасные предметы. Поэтому мы откроем после детального обследования, предоставления документов о возможности посещения кладбища», — сказал в комментарии МГ «Объектив» главный инженер КП «Ритуал» Михаил Маслий.
Он отметил, что визуально также обследовали территорию 13-го кладбища и других, на которых были «прилеты». Детального разминирования пока не проводили.
«Визуальное обследование не дает права для посещения закрытых кладбищ. Вы знаете, сложное сегодня положение в городе, поэтому визуально было проведено. Мы сотрудничаем с ГСЧС, ждем более детального обследования. Мы ждем, надеемся, что в ближайшее время все будет сделано», — объяснил Маслий.
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Кроме того, главный инженер КП «Ритуал» отметил, что угроза дистанционного минирования того же 17-го кладбища остается.
«После каждого обстрела есть угроза дистанционного минирования, прилетов взрывных предметов. Поэтому мы не можем 17-е и те кладбища, которые я сказал, открыть для посещения», — констатировал специалист.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: кладбище, КП "Ритуал", новости Харькова, разминирование, розмінування;
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- • Дата публикации материала: 10 апреля 2025 в 12:02;
Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одно из самых больших кладбищ Харькова — 17-е — закрыто для посещений с начала полномасштабного вторжения. Его территорию уже визуально обследовали".