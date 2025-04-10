Когда разминируют 17 кладбище Харькова и пустят посетителей: ответ КП «Ритуал»

Одно из самых больших кладбищ Харькова — 17-е — закрыто для посещений с начала полномасштабного вторжения. Его территорию уже визуально обследовали.

«Было визуальное обследование 17-го кладбища, но этого недостаточно, потому что после обследования все равно находили взрывоопасные предметы. Поэтому мы откроем после детального обследования, предоставления документов о возможности посещения кладбища», — сказал в комментарии МГ «Объектив» главный инженер КП «Ритуал» Михаил Маслий.

Он отметил, что визуально также обследовали территорию 13-го кладбища и других, на которых были «прилеты». Детального разминирования пока не проводили.

«Визуальное обследование не дает права для посещения закрытых кладбищ. Вы знаете, сложное сегодня положение в городе, поэтому визуально было проведено. Мы сотрудничаем с ГСЧС, ждем более детального обследования. Мы ждем, надеемся, что в ближайшее время все будет сделано», — объяснил Маслий.

Кроме того, главный инженер КП «Ритуал» отметил, что угроза дистанционного минирования того же 17-го кладбища остается.

«После каждого обстрела есть угроза дистанционного минирования, прилетов взрывных предметов. Поэтому мы не можем 17-е и те кладбища, которые я сказал, открыть для посещения», — констатировал специалист.