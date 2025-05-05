Стало известно, когда и в каком режиме заработает зоопарк в Харькове

С завтрашнего дня, 6 мая, Харьковский зоопарк заработает в обычном режиме.

«На вход с 9:00 до 17:00. На выход – до 18:00. Желаем Вам хороших прогулок по зоосаду», — говорится в сообщении.

Напомним, Харьковский зоопарк был закрыт для всех посетителей 4 и 5 мая. Это объясняли проведением технических работ, направленных на обеспечение комфортных и безопасных условий обитания как для гостей, так и для животных.