Коммунальщики разобрали защитные конструкции «Семи чудес Харькова»: зачем 📷

Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» наводят порядок на площади Архитекторов, сообщили в горсовете.

«Они разобрали защитные конструкции скульптур «Семь чудес Харькова», чтобы очистить фигуры от пыли и грязи. Кроме того, коммунальщики моют стеклянные поверхности», – рассказали в мэрии.

Отметим, на прошлой неделе Зеленстроевцы сообщили о работах, которые проводят в Харькове, а также опубликовали фотоотчет. Отмечалось, что коммунальщики работают в парках и скверах по всему городу. В частности, высаживали цветники, заботились о газонаах и наводили порядок в местах отдыха.