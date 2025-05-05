Коммунальщики разобрали защитные конструкции «Семи чудес Харькова»: зачем 📷
Фото: Харьковский горсовет
Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» наводят порядок на площади Архитекторов, сообщили в горсовете.
«Они разобрали защитные конструкции скульптур «Семь чудес Харькова», чтобы очистить фигуры от пыли и грязи. Кроме того, коммунальщики моют стеклянные поверхности», – рассказали в мэрии.
Отметим, на прошлой неделе Зеленстроевцы сообщили о работах, которые проводят в Харькове, а также опубликовали фотоотчет. Отмечалось, что коммунальщики работают в парках и скверах по всему городу. В частности, высаживали цветники, заботились о газонаах и наводили порядок в местах отдыха.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: міськрада, новости Харькова, СКП "Харьковзеленстрой";
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- • Дата публикации материала: 5 мая 2025 в 12:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» наводят порядок на площади Архитекторов, сообщили в горсовете.".