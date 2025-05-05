Сильный ветер будет на Харьковщине до конца суток. Жара еще далеко – синоптик

В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 5 мая.

«В ближайшее время с сохранением до конца суток 5 мая по городу и области ожидаются порывы ветра 15 — 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что на этой неделе погода в Украине будет свежая, с периодическими дождями.

«Легкие плащи или куртки – как раз, зонты и таблетки от головной боли и невежливого поведения артериального давления держите при себе, однако дышать будет легко, жара еще далеко», – написала Диденко.

Отметим, по данным Регионального гидрометцентра, дождь будет в Харькове и области 5, 6 и 7 мая.