Сильный ветер будет на Харьковщине до конца суток. Жара еще далеко – синоптик
Фото: Василий Голосный
В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 5 мая.
«В ближайшее время с сохранением до конца суток 5 мая по городу и области ожидаются порывы ветра 15 — 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что на этой неделе погода в Украине будет свежая, с периодическими дождями.
«Легкие плащи или куртки – как раз, зонты и таблетки от головной боли и невежливого поведения артериального давления держите при себе, однако дышать будет легко, жара еще далеко», – написала Диденко.
Отметим, по данным Регионального гидрометцентра, дождь будет в Харькове и области 5, 6 и 7 мая.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ветер, дождь, жара, новости Харькова, погода, синоптик;
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- • Дата публикации материала: 5 мая 2025 в 12:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 5 мая.".