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Прогноз погоды в Харькове и области на 5 мая: днем может быть дождь с грозой

Погода 21:00   04.05.2025
Елена Нагорная
Прогноз погоды в Харькове и области на 5 мая: днем может быть дождь с грозой

В понедельник, 5 мая, в Харькове и области ночью без осадков. Днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 10 до 12 градусов тепла. Днем — от 21 до 23 градусов, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 8 до 13 градусов тепла. Дневная температура — от 20 до 25 градусов.

Ветер юго-западный — 9-14 м/с, по области местами порывы — 15-20 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 мая 2025 в 21:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 5 мая, в Харькове и области ночью без осадков. Днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.".