Прогноз погоды в Харькове и области на 5 мая: днем может быть дождь с грозой
В понедельник, 5 мая, в Харькове и области ночью без осадков. Днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 10 до 12 градусов тепла. Днем — от 21 до 23 градусов, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура — от 8 до 13 градусов тепла. Дневная температура — от 20 до 25 градусов.
Ветер юго-западный — 9-14 м/с, по области местами порывы — 15-20 м/с.
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- • Дата публикации материала: 4 мая 2025 в 21:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 5 мая, в Харькове и области ночью без осадков. Днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.".