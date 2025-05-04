Прогноз погоды в Харькове и области на 5 мая: днем может быть дождь с грозой

В понедельник, 5 мая, в Харькове и области ночью без осадков. Днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 10 до 12 градусов тепла. Днем — от 21 до 23 градусов, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 8 до 13 градусов тепла. Дневная температура — от 20 до 25 градусов.

Ветер юго-западный — 9-14 м/с, по области местами порывы — 15-20 м/с.