Лесной пожар у Изюма быстро распространяется из-за ветра: началась эвакуация
Вблизи города Изюм Харьковской области — масштабный пожар в лесном массиве. Из-за чрезвычайно сильного ветра огонь стремительно распространяется и приближается к жилой застройке.
«На месте чрезвычайного происшествия работают подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, коммунальные службы и представители органов местной власти. Ситуация остается сложной, контроль над огнем осложнен погодными условиями», — сообщает Изюмская городская военная администрация.
Местные власти готовятся к возможной эвакуации жителей прилегающих территорий. В случае принятия такого решения обещают немедленно обнародовать официальное сообщение с указанием маршрутов и пунктов сбора населения.
«Просим граждан сохранять спокойствие, не поддаваться панике, следить только за официальной информацией и быть готовыми к организованной эвакуации в случае необходимости», — призвали в ГВА.
«В районе Гончаровки — масштабный лесной пожар! Огонь очень сильный — пламя стремительно распространяется. Из-за остатков российских снарядов после оккупации возможна детонация!» — также предупреждают на Facebook-странице «Изюм LIVE».
Видео: «Изюм LIVE»
Как сообщил «Суспільному» начальник Изюмской ГВА Валерий Марченко, эвакуация в районе уже началась — огонь добрался до домов возле леса.
«Коммунальщики помогают спасателям, водовозы дали. Люди с лопатами помогают. На усиление приехали коммунальщики из Барвенково, Балаклеи, Харькова. Ситуация серьезная. Людей, до которых дошел пожар, сейчас эвакуируем. Подготовили садик, куда их временно будем вывозить», — сказал Марченко.
Как информируют в ГСЧС, два пожара возникли в Изюмском районе утром 4 мая в результате российских обстрелов из РСЗО. Возгорания зафиксированы на территории Боровского лесничества на площади более 2 гектаров и на территории Регионального ландшафтного парка «Оскольский» на площади более 5 гектаров.
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- • Дата публикации материала: 4 мая 2025 в 15:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вблизи города Изюм Харьковской области — масштабный пожар в лесном массиве. Из-за чрезвычайно сильного ветра огонь стремительно распространяется и приближается к жилой застройке.".