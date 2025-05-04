Лесной пожар у Изюма быстро распространяется из-за ветра: началась эвакуация

Вблизи города Изюм Харьковской области — масштабный пожар в лесном массиве. Из-за чрезвычайно сильного ветра огонь стремительно распространяется и приближается к жилой застройке.

«На месте чрезвычайного происшествия работают подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, коммунальные службы и представители органов местной власти. Ситуация остается сложной, контроль над огнем осложнен погодными условиями», — сообщает Изюмская городская военная администрация.

Местные власти готовятся к возможной эвакуации жителей прилегающих территорий. В случае принятия такого решения обещают немедленно обнародовать официальное сообщение с указанием маршрутов и пунктов сбора населения.

«Просим граждан сохранять спокойствие, не поддаваться панике, следить только за официальной информацией и быть готовыми к организованной эвакуации в случае необходимости», — призвали в ГВА.

«В районе Гончаровки — масштабный лесной пожар! Огонь очень сильный — пламя стремительно распространяется. Из-за остатков российских снарядов после оккупации возможна детонация!» — также предупреждают на Facebook-странице «Изюм LIVE».

Видео: «Изюм LIVE»

Как сообщил «Суспільному» начальник Изюмской ГВА Валерий Марченко, эвакуация в районе уже началась — огонь добрался до домов возле леса.

«Коммунальщики помогают спасателям, водовозы дали. Люди с лопатами помогают. На усиление приехали коммунальщики из Барвенково, Балаклеи, Харькова. Ситуация серьезная. Людей, до которых дошел пожар, сейчас эвакуируем. Подготовили садик, куда их временно будем вывозить», — сказал Марченко.

Как информируют в ГСЧС, два пожара возникли в Изюмском районе утром 4 мая в результате российских обстрелов из РСЗО. Возгорания зафиксированы на территории Боровского лесничества на площади более 2 гектаров и на территории Регионального ландшафтного парка «Оскольский» на площади более 5 гектаров.