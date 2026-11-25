35-летний житель Изюма приговорен к 11 годам лишения свобод за сотрудничество с врагом. Во время оккупации города он устроился работать патрульным, участвовал в задержании мирных жителей и проводил в их домах обыски, сообщили в областной прокуратуре.

Прокуроры доказали, что мужчина добровольно стал работать в так называемом «УВД ВГА Харьковской области». Кроме патрулирования, задержании и обысков он также отбирал пояснения у задержанных. За это получал зарплату в рублях.

После деоккупации Изюма копы задержали мужчину.

«Установлено, что он вместе со своим одноклассником планировал выехать в РФ через оккупированную территорию Донецкой области», — говорят в прокуратуре.

В суде изюмчанин признал вину и раскаялся.

Напомним, по материалам СБУ заочные подозрения получили еще две жительницы Купянска, которые помогали врагу организовывать пропагандистские мероприятия во время оккупации города.