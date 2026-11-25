Хотел сбежать в РФ, но сел на 11 лет: приговор коллаборанту из Изюма
35-летний житель Изюма приговорен к 11 годам лишения свобод за сотрудничество с врагом. Во время оккупации города он устроился работать патрульным, участвовал в задержании мирных жителей и проводил в их домах обыски, сообщили в областной прокуратуре.
Прокуроры доказали, что мужчина добровольно стал работать в так называемом «УВД ВГА Харьковской области». Кроме патрулирования, задержании и обысков он также отбирал пояснения у задержанных. За это получал зарплату в рублях.
После деоккупации Изюма копы задержали мужчину.
«Установлено, что он вместе со своим одноклассником планировал выехать в РФ через оккупированную территорию Донецкой области», — говорят в прокуратуре.
В суде изюмчанин признал вину и раскаялся.
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Напомним, по материалам СБУ заочные подозрения получили еще две жительницы Купянска, которые помогали врагу организовывать пропагандистские мероприятия во время оккупации города.