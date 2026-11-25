Многодетную мать будут судить на Харьковщине за распространение порнографического контента с участием 14-летней дочери. Девочку и двух ее братьев из семьи изъяли. Женщине грозит 15 лет лишения свободы, дело уже в суде, сообщили в Нацполиции.

Правоохранители говорят, что мать за деньги организовывала на закрытых интернет-ресурсах трансляцию порно с участием своей дочери. Во время обысков копы нашли у нее цифровые доказательства. Женщину сразу взяли под стражу, а троих ее детей, включая пострадавшую девочку, изъяли службы по делам детей.

Мать обвиняют по трем статьям: сексуальном насилии в отношении малолетнего (ч. 4 ст. 153), распространении порнографического видео (ч. 2 ст. 301) и принуждение малолетнего к участию в создании детской порнографии (ч. 4 ст. 301-1 УКУ). Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, правоохранители задержали жителя Харьковщины, который, по данным следствия, во время общения в интернете склонял несовершеннолетних к созданию материалов сексуального характера и хранил эти файлы.