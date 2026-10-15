Отца убил БпЛА, мать погибла в ДТП: кто теперь занимается 7-месячной девочкой

В Харьковской облпрокуратуре сообщили, что 7-месячная девочка, которая осталась круглой сиротой из-за череды трагедий, – получает всю необходимую помощь. На данный момент привлекли службу по делам детей, а также поддерживают связь с ее тетей – сестрой погибшей мамы.

Девочка осталась круглой сиротой. 11 февраля россияне убили ее отца, двух братьев и сестру – по их дому ударил беспилотник. Беременную маму удалось спасти. Но 13 октября женщина попала в ДТП и умерла в карете «скорой».

«По данным следствия, водитель автомобиля Ford Focus двигалась в направлении села Ольховатка, не справилась с управлением, съехала в кювет и столкнулась с деревом. От полученных травм женщина скончалась в карете скорой помощи. 36-летний пассажир также получил травмы», – установили правоохранители.

Девочка также находилась в авто. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму и перелом левой плечевой кости. Сейчас состояние ребенка стабильное.

«Для обеспечения надлежащего пребывания девочки в больнице, необходимого сопровождения и последующего устройства ребенка прокуратура уже привлекла службу по делам детей. Сотрудники отдела организации поддержки потерпевших и свидетелей Харьковской областной прокуратуры обеспечивают оказание необходимой помощи 7-месячной девочке и поддерживают связь с сестрой погибшей женщины. После российского удара работники указанного подразделения взяли на сопровождение эту семью, контактировали с матерью ребенка, помогали ему и способствовали получению необходимой поддержки», – уточнили в прокуратуре.

Напомним, 13 октября в аварии на Харьковщине погибла Ольга Кривогуб. Она – единственная из семьи, кто выжил после удара РФ по Богодухову в феврале — ее муж и трое детей погибли. Женщина ехала из Новой Водологи в сторону Харькова. Однако она не справилась с управлением и вылетела в кювет. По дороге в больницу потерпевшая умерла, ребенка удалось спасти.

Отца девочки, ветерана войны Григория Шикулу и троих его детей убил российский «Шахед» ночью 11 февраля. Погибли двухлетние мальчики-близнецы Иван и Владислав и их годовалая сестренка Мирослава. 35-летняя мама Ольга выжила. Женщина была на 35 неделе беременности. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал: у пострадавшей травмы и незначительные ожоги. Тогда семья только недавно переехала в Богодухов из прифронтового Золочева. Пытались спастись от постоянных обстрелов. По словам Синегубова, это была их первая ночевка на новом месте.