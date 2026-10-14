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В ДТП погибла женщина, выжившая после атаки на Богодухов и потерявшая семью

Общество 15:09   14.10.2026
Виктория Яковенко
В ДТП погибла женщина, выжившая после атаки на Богодухов и потерявшая семью Фото: «Суспільне»

13 октября в аварии на Харьковщине погибла Ольга Кривогуб. Она – единственная из семьи, кто выжил после удара РФ по Богодухову в феврале — ее муж и трое детей погибли. Тогда Ольга была беременна. Девочка попала в больницу после ДТП, она находится в состоянии средней тяжести.

О трагедии рассказал «Суспільному» начальник Золочевской громады Виктор Коваленко. До переезда в Богодухов семья проживала в Сковородиновке.

«Она полностью переехала и стояла на учете в Новой Водолаге. Там ВПЛ оформила, приобрела автомобиль. К сожалению, она разбилась на автомобиле. Погибла. У нее ребенок сейчас в реанимации», — сообщил Коваленко.

Главы Нововодолажской громады Александр Есин уточнил, что авария произошла во вторник около 17:00-18:00.

«Она из Новой Водологи ехала в сторону Харькова. Выходит, только выехала из Водолога, метров 300 проехала и по трассе слетела. Она умерла в «скорой», по дороге в больницу. Ребенок был с ней в авто. Сначала ее доставили в больницу Новой Водологи для стабилизации, затем реанимобилем перевезли в четвертую неотложную больницу», — сказал Есин.

Девочку Екатерину планируют перевести в детскую больницу. Есть двое желающих забрать ребенка: это родная сестра погибшей и брат погибшего отца.

Екатерина находится в состоянии средней тяжести: у нее диагностировали перелом ребра, ушиб легких и ссадины, рассказал директор больницы скорой неотложной медицинской помощи Харьковского горсовета Евгений Благовещенский.

Напомним, ветерана войны Григория Шикулу и троих его детей убил российский «Шахед» ночью 11 февраля. Погибли двухлетние мальчики-близнецы Иван и Владислав и их годовалая сестренка Мирослава. 35-летняя мама Ольга выжила. Женщина была на 35 неделе беременности. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал: у пострадавшей травмы и незначительные ожоги. Тогда семья только недавно переехала в Богодухов из прифронтового Золочева. Пытались спастись от постоянных обстрелов. По словам Синегубова, это была их первая ночевка на новом месте.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 14 октября 2026 в 15:09;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 октября в аварии на Харьковщине погибла Ольга Кривогуб. Она – единственная из семьи, кто выжил после удара РФ по Богодухову в феврале".