Выросло количество ДТП на Харьковщине: 13 человек погибли в сентябре

В ГУ Нацполиции в Харьковской области опубликовали статистику аварий в регионе. По данным правоохранителей, по сравнению с прошлым годом ДТП стало на 21% больше.

«В целом с начала года зарегистрировано 2446 ДТП, что на 21% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Среди них – 529 ДТП с пострадавшими. Погибли 83 граждан, травмирован 701 человек», — рассказали в полиции.

За сентябрь в регионе произошло 297 ДТП, из которых 70 – с пострадавшими. Погибли 13 человек, травмы получили – 86.

«Самой распространенной причиной аварий стало превышение скорости движения водителями. Среди других основных причин – несоблюдение безопасного интервала и управления транспортным средством в состоянии опьянения. В течение отчетного периода на 14% снизилось количество аварий с участием пешеходов. Таких ДТП зарегистрировано 72. Погибли 16 пешеходов, что на 30% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Травмировано 68 пешеходов», — добавили правоохранители.

Полиция зарегистрировала 68 аварий с потерпевшими с участием детей. Погибли пятеро несовершеннолетних, травмированы – 81.

«Анализ показал, что наибольшее количество ДТП с пострадавшими зарегистрировано в субботу. Также высокий уровень аварийности наблюдается в воскресенье и четверг. Пик таких ДТП приходился на период с 17:00 до 20:00», — уточнили копы.

Напомним, начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко опубликовал видео момента попадания FPV по автомобилю в Дергачах накануне. Также он призвал водителей не оставлять свои машины на открытых территориях.