Live
  • Пн 12.10.2026
  • Харьков  +22°С
  • USD 44.89
  • EUR 50.31

Выросло количество ДТП на Харьковщине: 13 человек погибли в сентябре

Общество 14:20   12.10.2026
Виктория Яковенко
Выросло количество ДТП на Харьковщине: 13 человек погибли в сентябре

В ГУ Нацполиции в Харьковской области опубликовали статистику аварий в регионе. По данным правоохранителей, по сравнению с прошлым годом ДТП стало на 21% больше.

«В целом с начала года зарегистрировано 2446 ДТП, что на 21% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Среди них – 529 ДТП с пострадавшими. Погибли 83 граждан, травмирован 701 человек», — рассказали в полиции.

За сентябрь в регионе произошло 297 ДТП, из которых 70 – с пострадавшими. Погибли 13 человек, травмы получили – 86.

«Самой распространенной причиной аварий стало превышение скорости движения водителями. Среди других основных причин – несоблюдение безопасного интервала и управления транспортным средством в состоянии опьянения. В течение отчетного периода на 14% снизилось количество аварий с участием пешеходов. Таких ДТП зарегистрировано 72. Погибли 16 пешеходов, что на 30% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Травмировано 68 пешеходов», — добавили правоохранители.

Полиция зарегистрировала 68 аварий с потерпевшими с участием детей. Погибли пятеро несовершеннолетних, травмированы – 81.

«Анализ показал, что наибольшее количество ДТП с пострадавшими зарегистрировано в субботу. Также высокий уровень аварийности наблюдается в воскресенье и четверг. Пик таких ДТП приходился на период с 17:00 до 20:00», — уточнили копы.

ДТП на Харьковщине в сентябре

ДТП на Харьковщине в сентябре

ДТП на Харьковщине в сентябре

Напомним, начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко опубликовал видео момента попадания FPV по автомобилю в Дергачах накануне. Также он призвал водителей не оставлять свои машины на открытых территориях.

Читайте также: Уже 22 пострадавших из-за ударов по Харькову, что происходит в Песочине 📹

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Неделя началась с ударов: РФ атаковала многоэтажки в Харькове, пострадавшие
Неделя началась с ударов: РФ атаковала многоэтажки в Харькове, пострадавшие
12.10.2026, 10:30
«Последствия есть»: Терехов о вечерних ударах по ТЭЦ-5
«Последствия есть»: Терехов о вечерних ударах по ТЭЦ-5
12.10.2026, 10:22
Новости Харькова — главное 12 октября: обстрел Песочина, удар по городу
Новости Харькова — главное 12 октября: обстрел Песочина, удар по городу
12.10.2026, 13:40
Удары по ТЭЦ и утренние «прилеты»: Терехов о ситуации в Харькове (видео)
Удары по ТЭЦ и утренние «прилеты»: Терехов о ситуации в Харькове (видео)
12.10.2026, 12:02
«Бандеролью» убила РФ подростка в Песочине – пострадавших больше 20 (видео)
«Бандеролью» убила РФ подростка в Песочине – пострадавших больше 20 (видео)
12.10.2026, 07:19
Выросло количество ДТП на Харьковщине: 13 человек погибли в сентябре
Выросло количество ДТП на Харьковщине: 13 человек погибли в сентябре
12.10.2026, 14:20

Новости по теме:

12.10.2026
Атака на объект Нафтогаза на Харьковщине: повреждено критическое оборудование
12.10.2026
Пятеро погибших и 45 пострадавших – последствия ударов врага по Харьковщине
12.10.2026
День траура объявили сегодня в Песочинской громаде
12.10.2026
Где шли бои на Харьковщине в течение суток, сообщил Генштаб
12.10.2026
Как сегодня будут отключать свет на Харьковщине, сообщили в облэнерго


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Выросло количество ДТП на Харьковщине: 13 человек погибли в сентябре», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 12 октября 2026 в 14:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции в Харьковской области опубликовали статистику аварий в регионе. По данным правоохранителей, по сравнению с прошлым годом ДТП стало на 21% больше.".