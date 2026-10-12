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Зросла кількість ДТП на Харківщині: 13 людей загинули у вересні

Суспільство 14:20   12.10.2026
Вікторія Яковенко
Зросла кількість ДТП на Харківщині: 13 людей загинули у вересні

В ГУ Нацполіції в Харківській області опублікували статистику аварій в регіоні. За даними правоохоронців, у порівнянні з минулим роком ДТП стало на 21% більше.

«Загалом з початку року зареєстровано 2446 ДТП, що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Серед них – 529 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. Загинули 83 громадян, травмовано 701 людину», – розповіли у поліції.

За вересень в регіоні сталося 297 ДТП, з яких 70 – з потерпілими. Загинули 13 людей, травми отримали – 86.

«Найпоширенішою причиною аварій стало перевищення швидкості руху водіями. Серед інших основних причин – недотримання безпечного інтервалу та керування транспортним засобом у стані сп’яніння. Протягом звітного періоду на 14 % знизилася кількість аварій за участю пішоходів. Таких ДТП зареєстровано 72. Загинуло 16 пішоходів, що на 30% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Травмовано 68 пішоходів», – додали правоохоронці.

Поліція зареєструвала 68 аварій з потерпілими за участю дітей. Загинули п’ятеро неповнолітніх, травмовано – 81.

«Аналіз показав, що найбільшу кількість ДТП з потерпілими зареєстровано у суботу. Також високий рівень аварійності спостерігається у неділю та четвер. Пік таких ДТП припадав на період з 17:00 до 20:00», – уточнили копи.

ДТП на Харьковщине в сентябре

ДТП на Харьковщине в сентябре

ДТП на Харьковщине в сентябре

Нагадаємо, начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко опублікував відео моменту влучання FPV по автівці у Дергачах напередодні. Також він закликав водіїв не залишати свої машини на відкритих територіях.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2026 в 14:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В ГУ Нацполіції в Харківській області опублікували статистику аварій в регіоні. За даними правоохоронців, у порівнянні з минулим роком ДТП стало на 21% більше.".