Батька вбив БпЛА, мати загинула у ДТП: хто тепер займається 7-місячною дитиною

У Харківській облпрокуратурі повідомили, що 7-місячна дівчинка, яка залишилася круглою сиротою через низку трагедій, – отримує всю необхідну допомогу. Зараз залучили службу у справах дітей, а також підтримують зв’язок із її тіткою – сестрою загиблої мами.

Дівчинка залишилася круглою сиротою. 11 лютого росіяни вбили її батька, двох братів та сестру – по їхньому будинку вдарив безпілотник. Вагітну маму вдалося врятувати. Але 13 жовтня жінка потрапила у ДТП та померла в кареті “швидкої”.

“За даними слідства, водійка автомобіля Ford Focus рухалася в напрямку села Вільхуватка, не впоралася з керуванням, з’їхала в кювет і зіткнулася з деревом. Від отриманих травм жінка померла в кареті швидкої медичної допомоги. 36-річний пасажир також зазнав травм“, – встановили правоохоронці.

Дівчинка також перебувала в авто. У дитини діагностували черепно-мозкову травму та перелом лівої плечової кістки. Нині стан дитини стабільний.

“Для забезпечення належного перебування дівчинки в лікарні, необхідного супроводу та подальшого влаштування дитини прокуратура вже залучила службу у справах дітей. Наразі співробітники відділу організації підтримки потерпілих і свідків Харківської обласної прокуратури забезпечують надання необхідної допомоги 7-місячній дівчинці та підтримують зв’язок із сестрою загиблої жінки. Після російського удару працівники вказаного підрозділу взяли на супровід цю родину, контактували з матір’ю дитини, допомагали їй і сприяли отриманню необхідної підтримки“, – уточнили у прокуратурі.

Нагадаємо, 13 жовтня в аварії на Харківщині загинула Ольга Крівогуб. Вона – єдина з родини, хто вижив після удару РФ по Богодухову у лютому – її чоловік та троє дітей загинули. Жінка їхала з Нової Водолаги у бік Харкова. Однак вона не впоралася з керуванням і вилетіла у кювет. Дорогою до лікарні потерпіла померла, дитину вдалося врятувати.

Батька дівчинки, ветерана війни Григорія Шикулу та трьох його дітей убив російський «шахед» вночі 11 лютого. Загинули дворічні хлопчики-близнята Іван і Владислав та їхня однорічна сестричка Мирослава. 35-річна мама Ольга вижила. Жінка була на 35 тижні вагітності. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв: у постраждалої – травми та незначні опіки. Тоді родина лише нещодавно переїхала до Богодухова із прифронтового Золочева. Намагалися врятуватися від постійних обстрілів. За словами Синєгубова, це була їхня перша ночівля на новому місці.