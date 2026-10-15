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За добу рятувальники загасили дев’ять пожеж, у Покотилівці постраждав чоловік

Події 10:13   15.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
За добу рятувальники загасили дев’ять пожеж, у Покотилівці постраждав чоловік

Із дев’яти пожеж, які сталися за добу на Харківщині, чотири – почалися через російські обстріли, пишуть у ГУ ДСНС у Харківській області.

У Покотилівці сталася побутова пожежа у приватному будинку. Відомо про постраждалого. У Харківському районі, у Дергачах, зафіксували удар FPV-дрону – горіли чотири вантажні автомобілі в гаражі на площі 200 квадратних метрів. Постраждали п’ятеро людей.

“В Ізюмському районі внаслідок ворожого обстрілу м. Ізюм пошкоджено 12 приватних домоволодінь та скління вікон багатоквартирного житлового будинку. Постраждала людина”, – уточнили у ДСНС.

У Куп’янському районі мотоцикл наїхав на вибухонебезпечний предмет. Внаслідок події загинула людина і постраждала дитина.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2026 в 10:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Із дев’яти пожеж, які сталися за добу на Харківщині, чотири – почалися через російські обстріли, пишуть у ГУ ДСНС у Харківській області.".