За добу рятувальники загасили дев’ять пожеж, у Покотилівці постраждав чоловік

Із дев’яти пожеж, які сталися за добу на Харківщині, чотири – почалися через російські обстріли, пишуть у ГУ ДСНС у Харківській області.

У Покотилівці сталася побутова пожежа у приватному будинку. Відомо про постраждалого. У Харківському районі, у Дергачах, зафіксували удар FPV-дрону – горіли чотири вантажні автомобілі в гаражі на площі 200 квадратних метрів. Постраждали п’ятеро людей.

“В Ізюмському районі внаслідок ворожого обстрілу м. Ізюм пошкоджено 12 приватних домоволодінь та скління вікон багатоквартирного житлового будинку. Постраждала людина”, – уточнили у ДСНС.

У Куп’янському районі мотоцикл наїхав на вибухонебезпечний предмет. Внаслідок події загинула людина і постраждала дитина.