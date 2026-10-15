За сутки спасатели потушили девять пожаров, в Покотиловке пострадал мужчина

Из девяти пожаров, которые произошли за сутки на Харьковщине, четыре – начались из-за российских обстрелов, пишут в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В Покотиловке произошел бытовой пожар в частном доме. Известно о пострадавшем. В Харьковском районе, в Дергачах, зафиксировали удар FPV-дрона – горели четыре грузовых автомобиля в гараже на площади 200 квадратных метров. Пострадали пять человек.

«В Изюмском районе в результате вражеского обстрела г. Изюм повреждены 12 частных домовладений и остекление окон многоквартирного жилого дома. Пострадал человек», – уточнили в ГСЧС.

В Купянском районе мотоцикл наехал на взрывоопасный предмет. В результате происшествия погиб человек и пострадал ребенок.