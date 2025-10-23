Первые минуты в детсаду в Харькове после атаки 22 октября – видео с бодикамер
Как спасали малышей из детсада в Харькове под угрозой повторного удара показала патрульная полиция Харьковской области.
Патрульные показали, что им пришлось увидеть и пережить в первые минуты после прямого попадания вражеского беспилотника в детский сад.
Патрульные, работавшие среди руин, дыма и детского плача, выносили как можно скорее малышей из укрытия разрушенного детского сада и направлялись в другое бомбоубежище.
«Я хочу к маме!», «Скорее, скорее!», «Я не умру?» — все это говорили маленькие дети, которых 22 октября 2025 года спасали харьковские копы.
Видео: патрульная полиция Харьковской области
Напомним, детский сад пострадал в результате воздушной атаки российских военных в Харькове. Три взрыва прогремели в городе около 11:00. Мэр Игорь Терехов сообщил: идет атака «Шахедов». И вскоре уточнил: прилетело по зданию в Холодногорском районе, где работает частный детский сад. По данным областной прокуратуры, было три беспилотника типа «Герань-2». И, как сообщил Терехов, все они попали в одно здание, в результате чего второй этаж полностью сложился и начался пожар. Воспитательницы успели вовремя спустить малышей в простейшее укрытие. Всех 48 детей эвакуировали. Пострадавших среди них нет. Однако не обошлось без жертв среди взрослых. Рядом со зданием во время атаки работали коммунальщики, в том числе убирал улицу 42-летний озеленитель КП «Шляхрембуд» — он погиб. Еще девять человек — трое мужчин и шесть женщин — пострадали. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, четырех пострадавших госпитализировали. Повреждения получили по меньшей мере 11 зданий. На каких основаниях работал детсад – выяснит следствие, прокомментировал Терехов.
Категории: Происшествия, Харьков
