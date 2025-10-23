Live
  • Чт 23.10.2025
Первые минуты в детсаду в Харькове после атаки 22 октября – видео с бодикамер

Происшествия 20:55   23.10.2025
Оксана Якушко
Первые минуты в детсаду в Харькове после атаки 22 октября – видео с бодикамер Скриншот

Как спасали малышей из детсада в Харькове под угрозой повторного удара показала патрульная полиция Харьковской области.

Патрульные показали, что им пришлось увидеть и пережить в первые минуты после прямого попадания вражеского беспилотника в детский сад.

Патрульные, работавшие среди руин, дыма и детского плача, выносили как можно скорее малышей из укрытия разрушенного детского сада и направлялись в другое бомбоубежище.

«Я хочу к маме!», «Скорее, скорее!», «Я не умру?» — все это говорили маленькие дети, которых 22 октября 2025 года спасали харьковские копы.

Видео: патрульная полиция Харьковской области

Напомним, детский сад пострадал в результате воздушной атаки российских военных в Харькове. Три взрыва прогремели в городе около 11:00. Мэр Игорь Терехов сообщил: идет атака «Шахедов». И вскоре уточнил: прилетело по зданию в Холодногорском районе, где работает частный детский сад. По данным областной прокуратуры, было три беспилотника типа «Герань-2». И, как сообщил Терехов, все они попали в одно здание, в результате чего второй этаж полностью сложился и начался пожар. Воспитательницы успели вовремя спустить малышей в простейшее укрытие. Всех 48 детей эвакуировали. Пострадавших среди них нет. Однако не обошлось без жертв среди взрослых. Рядом со зданием во время атаки работали коммунальщики, в том числе убирал улицу 42-летний озеленитель КП «Шляхрембуд» — он погиб. Еще девять человек — трое мужчин и шесть женщин — пострадали. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, четырех пострадавших госпитализировали. Повреждения получили по меньшей мере 11 зданий. На каких основаниях работал детсад – выяснит следствие, прокомментировал Терехов.

Читайте также: Начнут ли отопительный сезон в Харькове позже из-за ударов? Ответ Терехова

Автор: Оксана Якушко
