Три «Шахеда» попали в детсад в Харькове, среди раненых – коммунальщики (видео)

Происшествия 12:07   22.10.2025
Виктория Яковенко
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о последствиях атаки БпЛА на город сегодня, 22 октября.

«Было попадание трех «Шахедов», направленных в частный детсад. К счастью, детей эвакуировали в самое простое укрытие, расположенное в подвальном помещении этого садика. Наши работники ГСЧС эвакуировали всех детей. Сейчас работают ГСЧСники на втором этаже, потому что он полностью сложился и продолжается пожар еще, продолжается спасательная операция», — сказал городской голова.

Он отметил, что в результате ударов пострадали шесть человек, пятеро из них – коммунальщики, работавшие рядом с этим зданием.

«К сожалению, один человек погиб. Также повреждено офисное помещение, расположенное рядом с этим зданием, четыре жилых дома», — продолжил мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, взрывы слышали в Харькове около 10:50. Мэр Игорь Терехов сообщил, что под удар попал Холодногорский район. Позже уточнил, что враг атаковал БпЛА детский сад, на месте удара возник пожар. Отмечалось, что всех детей эвакуировали из здания.

Автор: Виктория Яковенко
