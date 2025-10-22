Три «Шахеда» попали в детсад в Харькове, среди раненых – коммунальщики (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о последствиях атаки БпЛА на город сегодня, 22 октября.

«Было попадание трех «Шахедов», направленных в частный детсад. К счастью, детей эвакуировали в самое простое укрытие, расположенное в подвальном помещении этого садика. Наши работники ГСЧС эвакуировали всех детей. Сейчас работают ГСЧСники на втором этаже, потому что он полностью сложился и продолжается пожар еще, продолжается спасательная операция», — сказал городской голова.

Он отметил, что в результате ударов пострадали шесть человек, пятеро из них – коммунальщики, работавшие рядом с этим зданием.

«К сожалению, один человек погиб. Также повреждено офисное помещение, расположенное рядом с этим зданием, четыре жилых дома», — продолжил мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, взрывы слышали в Харькове около 10:50. Мэр Игорь Терехов сообщил, что под удар попал Холодногорский район. Позже уточнил, что враг атаковал БпЛА детский сад, на месте удара возник пожар. Отмечалось, что всех детей эвакуировали из здания.