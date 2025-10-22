Три «шахеди» влучили у дитсадок в Харкові, серед поранених – комунальники 📹
Мер Харкові Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про наслідки атаки БпЛА на місто сьогодні, 22 жовтня.
«Було влучання трьох «шахедів», які були спрямовані до приватного дитсадка. На щастя, діти були евакуйовані у найпростіше укриття, яке розташоване у підвальному приміщенні цього садочка. Наші працівники ДСНС евакуювали всіх дітей. Зараз працюють ДСНСники щодо другого поверху, бо він повністю склався і триває пожежа ще, триває рятувальна операція», – сказав міський голова.
Він зазначив, що внаслідок ударів постраждали шестеро людей, п’ятеро з них – комунальники, які працювали поряд з цією будівлею.
«На жаль, одна людина загинула. Також пошкоджене офісне приміщення, яке розташоване поряд з цією будівлею, чотири житлові будинки», – продовжив мер.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Нагадаємо, вибухи чули у Харкові близько 10:50. Мер Ігор Терехов повідомив, що під удар потрапив Холодногірський район. Пізніше уточнив, що ворог атакував БпЛА дитячий садочок, на місці удару виникла пожежа. Зазначалось, що всіх дітей евакуювали з будівлі.
