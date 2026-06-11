Дитина думала, що це гра: чоловіка підозрюють у сексуальному насильстві

На Харківщині правоохоронці повідомили про підозру місцевому жителю, який, за даними слідства, заманив дівчинку до покинутої будівлі та вчинив сексуальні дії.

За даними Харківської обласної прокуратури, 6 червня в одному з населених пунктів Харківського району двоє дівчаток 5 та 6 років бавились на вулиці. До них підійшов чоловік. Він запропонував малечі «пограти» і заманив їх до покинутої будівлі.

“Там він вчинив щодо 5-річної дитини дії сексуального характеру. Найстрашніше те, що дівчинка через свій вік навіть не зрозуміла, яке лихо з нею сталося. Для неї це справді залишалося просто грою, правила якої придумав дорослий. Саме як про звичайну гру вона розповіла вдома мамі. Жінка негайно викликала правоохоронців”, – розповіли у прокуратурі.

30-річному фігуранту повідомили про підозру у сексуальному насильстві, вчиненому щодо особи, яка не досягла 14 років, незалежно від її добровільної згоди (ч. 4 ст. 153 ККУ).

Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, на Харківщині 31-річний чоловік, який впродовж восьми місяців ґвалтував 11-річну падчерку, отримав довічне. Правоохоронці встановили шість епізодів злочину, повідомляв Генпрокурор України Руслан Кравченко.